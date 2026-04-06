Franco Colapinto tuvo un gesto con dos niños en el GP de Japón de Fórmula 1 que enloqueció a un fotógrafo

Si hay algo que siempre sobresalió de Franco Colapinto desde que llegó a la Fórmula 1 es su personalidad. Y una situación que lo retrata tal como es se dio minutos antes de la largada del Gran Premio de Japón en Suzuka, donde el piloto de Alpine protagonizó un encuentro con dos chicos que dejó una huella más allá del resultado en pista.

El episodio ocurrió en el paddock durante la tercera fecha del campeonato 2026, disputada a fines de marzo. Allí, el piloto argentino, que luego terminaría 16° con su Alpine A526, se apartó de la rutina para compartir un momento distendido en plena previa.

El fotógrafo Yves Hou fue testigo directo y relató lo sucedido en redes sociales. Su mirada destacó un comportamiento diferente al habitual en ese contexto, donde predominan los tiempos ajustados y los compromisos formales.

"Ver a Colapinto interactuar con los niños en el paddock fue sinceramente uno de los momentos más hermosos del día. No se sintió como una simple parada para autógrafos o fotos. Se sintió más como si estuviera hablando con la familia, natural, relajado y muy genuino", señaló.

La foto de Colapinto con uno de los niños previo al GP de Japón.

Según el reportero, la charla se extendió durante varios minutos y tuvo un tono poco común, ya que Colapinto se detuvo a escuchar, responder y conectar, sin apuro pese a la inminencia de la competencia: "No sentí que se detuvo porque las cámaras estaban alrededor, sentía que realmente se preocupaba por los niños delante de él".

"Lo que se queda con la gente no es solo la velocidad del conductor, sino también la forma en que trata a las personas que lo admiran", concluyó el fotógrafo Yves Hou.