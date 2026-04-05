Fórmula 1: cómo está Franco Colapinto tras las primeras carreras de 2026 y a qué pilotos superó

La temporada 2026 de la Fórmula 1 atraviesa un receso de poco más de un mes tras las primeras tres carreras disputadas en Asia y Oceanía. Luego de los Grandes Premios de Australia, China y Japón, la actividad se reanudará el 1 de mayo con el GP de Miami.

En este arranque de campeonato, Mercedes domina la tabla de constructores y pilotos, con el liderazgo de Kimi Antonelli y el segundo lugar de George Russell.

Entre los pilotos que lograron sumar puntos aparece Franco Colapinto, quien tuvo un inicio de temporada de menor a mayor con Alpine.

El argentino no logró puntuar en el GP de Australia, pero se recuperó en China, donde finalizó en la décima posición y sumó su primer punto en el campeonato, algo que no conseguía desde su etapa en Williams en el GP de Estados Unidos.

Ese resultado en Shanghái le permitió a Colapinto sumar por primera vez para Alpine y ubicarse momentáneamente en el puesto 16 del campeonato de pilotos.

Gracias a ese punto, el piloto argentino supera en la tabla a nombres importantes como Fernando Alonso, Lance Stroll (ambos de Aston Martin), además de Sergio Pérez y Valtteri Bottas (Cadillac), Alex Albon (Williams) y Nico Hulkenberg (Audi).

Además, comparte la misma cantidad de puntos con Esteban Ocon, actual piloto de Haas.

Dentro de Alpine, la referencia sigue siendo Pierre Gasly, quien se ubica en el octavo lugar del campeonato con 15 puntos.

Con el receso en marcha, Colapinto tendrá tiempo para trabajar junto al equipo con el objetivo de mejorar el rendimiento del monoplaza y volver a sumar en el GP de Miami, una cita clave para escalar posiciones en la tabla y consolidarse en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Así está el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1