Franco Colapinto en Buenos Aires: ¿Cuándo empieza la venta de entradas para la exhibición?

Franco Colapinto se reencontrará con los fanáticos argentinos el domingo 26 de abril en una exhibición recorriendo las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto de Alpine será el protagonista del "Road Show Buenos Aires 2026".

El evento marcará un esperado reencuentro con el público local. Tendrá lugar en el barrio porteño de Palermo, en la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas del Libertador y Sarmiento.

Las entradas para la exhibición saldrán a la venta en dos etapas. La primera será el lunes 6 de abril desde las 16, con una preventa exclusiva.

Al día siguiente, el martes 7 de abril también a partir de las 16, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Los tickets se podrán comprar únicamente de forma online a través del sitio oficial de Enigma Tickets.

Por el momento, los precios no fueron informados, aunque se estima que habrá alrededor de 20 mil entradas disponibles.