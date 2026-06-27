Croacia le ganó la pulseada a Ghana y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 como escolta de Inglaterra

En la definición del Grupo L, Croacia derrotó 2-1 a Ghana y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar como escolta de Inglaterra.

Con vaivenes, el elenco balcánico tal vez tuvo hoy sus mejores pasajes de fútbol y, desde el inicio, tomó ventaja en el juego respecto a su rival.

Así, y a los 16 minutos, el combinado europeo generó peligro con un disparo de Nikola Vlaši que pegó en el palo y salió. Pero la primera emoción no iba a llegar sino hasta los 30' cuando, en una jugada prácticamente calcada, Petar Sui no falló y configuró el 1-0.

CERCA DEL PRIMERO CROACIA



Vla%u0161i%u0107 probó desde afuera, pero su disparo pegó en el palo del arco de Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z5kVFi89Fw June 27, 2026

GANA CROACIA CON UN GOLAZO



Tremendo derechazo de Petar Su%u010Di%u0107 para vencer a Asare y poner el 1-0 ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P00XFILxv4 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Al equipo de Carlos Queiroz le costó hacer pie y, mientras tanto, estaba muy lejos del área rival. De hecho, su primera aproximación clara fue a los 39 minutos con un tiro cruzado de Antoine Semenyo que se fue rozando un palo.

POR NADA NO FUE EL EMPATE DE GHANA



Tiene razón este hincha, por muy poquito Semenyo no puso el 1-1 ante Croacia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4rc590L2Q3 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Para el complemento, los dirigidos por Zlatko Dali sintieron un poco el desgaste y las Estrellas Negras aprovecharon para ir a buscar la igualdad que llegaría, con suspenso, a los 31 minutos por intermedio de Derrick Luckassen.

¿TRABAJANDO PARA QUE CONVALIDEN EL EMPATE?



El famoso brujo de Ghana apareció en la tribuna luego de que anularan el gol de Luckassen ante Croacia, que finalmente terminó siendo válido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L59ssSlyA3 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

VALE EL EMPATE DE GHANA



Luego de revisar un posible offside, el árbitro convalidó el gol de Luckassen y el 1-1 ante Croacia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z9glA33Tm3 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

No obstante, la alegría le duró muy poco al conjunto africano, ya que seis minutos más tarde, el eterno Luka Modric ejecutó un córner y Vlaši ganó en las alturas para sellar un triunfazo.

SE VUELVE A PONER EN VENTAJA CROACIA



Vlasic ganó en las alturas y puso el 2-1 de su equipo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XJXfba69U7 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Los tres puntos le sirvieron a Croacia para acomodarse en el segundo puesto de cara a la primera instancia de eliminación directa donde se medirá contra el segundo del Grupo K, o más precisamente, Colombia o Portugal.

Ghana, por su parte, quedó con cuatro puntos y una diferencia de gol de cero que le permite tener altas chances de convertirse en uno de los ocho mejores terceros de la ronda inicial de la Copa del Mundo.