Croacia le ganó la pulseada a Ghana y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 como escolta de Inglaterra
Con esa mezcla de juventud y experiencia, Croacia dio una muestra de carácter, venció en un partido muy parejo a Ghana y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 como escolta en el Grupo L.
En la definición del Grupo L, Croacia derrotó 2-1 a Ghana y pasó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar como escolta de Inglaterra.
Con vaivenes, el elenco balcánico tal vez tuvo hoy sus mejores pasajes de fútbol y, desde el inicio, tomó ventaja en el juego respecto a su rival.
Así, y a los 16 minutos, el combinado europeo generó peligro con un disparo de Nikola Vlaši que pegó en el palo y salió. Pero la primera emoción no iba a llegar sino hasta los 30' cuando, en una jugada prácticamente calcada, Petar Sui no falló y configuró el 1-0.
Al equipo de Carlos Queiroz le costó hacer pie y, mientras tanto, estaba muy lejos del área rival. De hecho, su primera aproximación clara fue a los 39 minutos con un tiro cruzado de Antoine Semenyo que se fue rozando un palo.
Para el complemento, los dirigidos por Zlatko Dali sintieron un poco el desgaste y las Estrellas Negras aprovecharon para ir a buscar la igualdad que llegaría, con suspenso, a los 31 minutos por intermedio de Derrick Luckassen.
No obstante, la alegría le duró muy poco al conjunto africano, ya que seis minutos más tarde, el eterno Luka Modric ejecutó un córner y Vlaši ganó en las alturas para sellar un triunfazo.
Los tres puntos le sirvieron a Croacia para acomodarse en el segundo puesto de cara a la primera instancia de eliminación directa donde se medirá contra el segundo del Grupo K, o más precisamente, Colombia o Portugal.
Ghana, por su parte, quedó con cuatro puntos y una diferencia de gol de cero que le permite tener altas chances de convertirse en uno de los ocho mejores terceros de la ronda inicial de la Copa del Mundo.