L-Gante está en el centro de la polémica tras ser acusado de serle infiel a Tamara Baéz con una de sus bailarinas llamada Luli Romero. Vieron al cantante saliendo de un hotel alojamiento con Romero, por lo que los rumores de infidelidad crecieron exponencialmente.

.

Los periodistas de "Socios del Espectáculo" encontraron al cantante y le preguntaron sin filtro: "Salió un video tuyo. ¿Algo para decir de eso?".

L-Gante dio una respuesta fiel a su estilo: "¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar". Además de no saber cómo se filtró el material, el cantante agregó: "Y tampoco quiero darle fama a nadie".

El video de L-Gante junto a su supuesta amante

Qué dice el entorno de L-Gante sobre la infidelidad a Tamara Báez

Según indicó Estefi Berardi en "Mañanísima", "lo que están diciendo del lado de L-Gante y de su equipo, como excusa o como la versión que ellos tienen, es que era publicidad, promoción, de su próximo videoclip, que lo hicieron a propósito".

Luli Romero, la supuesta amante de L-Gante

"Yo hablé con Luli Romero. Fue bailarina de L-Gante en su videoclip. Lo filmaron el mismo día del telo", dijo la panelista.