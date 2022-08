"Züleyha" es una de las novelas turcas que causan furor en Argentina, en las tardes de Telefe. Los televidentes argentinos se encariñaron con los personajes al igual que con los protagonistas de la serie. Hilal Altınbilek es la protagonista de la tira, y saltó a la fama tras su papel, pero también lo hicieron sus otros compañeros de elenco.

.

Así fue el caso de Hande Soral, que interpretó a Ümit en la ficción. Su personaje es muy querido por los fanáticos, que se alegraron al conocer que el 6 de junio pasado la actriz dio a luz a su primer hijo junto al también actor, Ismail Demirci.

Hande Soral dio a luz a su primer hijo, Ali.

La pareja compartió su felicidad en las redes, y publicaron bellas postales con Ali, el nombre que eligieron para su bebé. De todas maneras, según indicó Hande en su perfil, la llegada al mundo del pequeño no fue fácil, ya que venía con el cordón umbilical alrededor del cuello, y por lo tanto fueron 16 horas de trabajo de parto.

Hande Soral y su esposo, Ismail Demirci, felices por el nacimiento de Ali.

El doctor que la atendió comentó: "Hande nos maravilló durante todo este proceso. Su creencia y armonía en nosotros en cada momento fue increíble. Durante horas, nuestro querido Ali nos tuvo trabajando (...) Los latidos de su corazón estaban tan al límite que solo tuvimos que tener paciencia durante las diez y pico horas que pasaron. Nos reímos, nos divertimos, y llegó el momento, ahí tuvimos un poco de dificultad. Al final, logramos completar el parto a pesar de nuestro enorme fibroma en el útero, el cordón alrededor del cuello y nuestro niño un poco gordito".

Hande Soral tuvo 16 horas de trabajo de parto.

Por suerte todo salió a la perfección, y Hande Soral le dedicó unas bellas palabras a su bebé recién nacido: "Desde el día que te conocí supe que cambiarías mi vida, me diste el mundo️, es maravilloso caminar todo el camino contigo, no soltaré tu mano de ahora en adelante".

Además, la joven de 35 años le agradeció a su esposo todo el apoyo que le dio durante el proceso. "Ismail, si no estuvieras conmigo, si no me hubieras tomado de la mano, no lo habría logrado. Cada vez que te miraba a los ojos, sentía tu fe en mí, mi única fuerza. Te amo tanto", expresó.