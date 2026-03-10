Barbi Corvalán y Anabelia Cerezo: los looks matutinos de las conductoras de Crónica TV, para arrancar el día con estilo

En Crónica TV, la jornada arranca cuando todavía es de noche y el estilo acompaña cada placa roja. Barbi Corvalán y Anabelia Cerezo son las encargadas de ponerle cara a las primeras noticias del día frente a cámara. Con equipos que van desde lo más relajado hasta lo formal, las periodistas demuestran que la moda es parte de lo que comunican en la pantalla.

Barbi Corvalán

Para "Es muy temprano", el ciclo que va de 4 a 6:30 am, Barbi le pone toda la onda al amanecer. Se la jugó con un look veraniego: un top tejido en tono tierra de Nano Avellaneda y un short blanco de tiro alto que resalta en el estudio. Nuevamente con el sello de Mila Marzi en su beauty look, la conductora le pone actitud a la primera mañana del canal.

Anabelia Cerezo

Al frente de "Tiempo Real", de 8 a 11 de la mañana, la ganadora del Martín Fierro eligió una propuesta muy delicada. Lució una blusa blanca con detalle de lazo al cuello de la marca Dionisia, combinada con un pantalón oscuro de corte cargo. Con el maquillaje de Mila Marzi, Anabelia mantiene esa imagen fresca que ya es su marca registrada en la pantalla.

Barbi y Anabelia confirman que el estilo es clave para conectar con la audiencia desde el primer minuto del día. ¿Cuál de estos dos looks elegís para arrancar tu jornada?