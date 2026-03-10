Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Barbi Corvalán y Anabelia Cerezo: los looks matutinos de las conductoras de Crónica TV, para arrancar el día con estilo

Las figuras de la mañana imponen su sello personal desde el amanecer: ¡Mirá las fotos de los outfits!

En Crónica TV, la jornada arranca cuando todavía es de noche y el estilo acompaña cada placa roja. Barbi Corvalán y Anabelia Cerezo son las encargadas de ponerle cara a las primeras noticias del día frente a cámara. Con equipos que van desde lo más relajado hasta lo formal, las periodistas demuestran que la moda es parte de lo que comunican en la pantalla.

Barbi Corvalán

Para "Es muy temprano", el ciclo que va de 4 a 6:30 am, Barbi le pone toda la onda al amanecer. Se la jugó con un look veraniego: un top tejido en tono tierra de Nano Avellaneda y un short blanco de tiro alto que resalta en el estudio. Nuevamente con el sello de Mila Marzi en su beauty look, la conductora le pone actitud a la primera mañana del canal.

Anabelia Cerezo

Al frente de "Tiempo Real", de 8 a 11 de la mañana, la ganadora del Martín Fierro eligió una propuesta muy delicada. Lució una blusa blanca con detalle de lazo al cuello de la marca Dionisia, combinada con un pantalón oscuro de corte cargo. Con el maquillaje de Mila Marzi, Anabelia mantiene esa imagen fresca que ya es su marca registrada en la pantalla.

Barbi y Anabelia confirman que el estilo es clave para conectar con la audiencia desde el primer minuto del día. ¿Cuál de estos dos looks elegís para arrancar tu jornada?

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Noticias del espectáculo