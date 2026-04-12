Daniela Ballester revivió el peor momento de su ACV: "Sentí que podía morirme..."

Daniela Ballester atravesó un terrible episodio de salud hace algunos meses, cuando sufrió un ACV. Ocurrió el 19 de febrero, cuando la internaron de urgencia en el Sanatorio Los Arcos. Tras permanecer bajo control médico y tomarse un mes de recuperación, la periodista retomó su labor en "El Diario", de C5N, y ahora dio detalles de lo que vivió. A poco más de un mes de aquel episodio angustiante, decidió abrir la puerta de su intimidad y contar cómo sintió la muerte muy cerca.

El relato de Ballester sobre el accidente cerebrovascular detalla cómo, hallándose sola en su casa, se vio sorprendida por los síntomas y el miedo. "Cuando pasé por el ACV por suerte estaba con el teléfono en la mano y podía hablar porque estaba sola, cuando quise caminar no pude", afirmó la comunicadora en diálogo con Catalina Dlugi para "La Once Diez". Su cuerpo dejó de obedecerle y la incertidumbre por su supervivencia se hizo dueña de la situación.

Ballester hizo hincapié en la dimensión emocional que marcó el después del episodio. "Sentí por primera vez la sensación de que podía morirme, ahora estoy más feliz que nunca", expresó al describir el fuerte impacto existencial que le provocó el ACV. La vivencia le mostró la fragilidad de la vida y la obligó a repensar el sentido de cada día. Su relato, lejos de limitarse al dolor, remarca la importancia de encontrar una nueva plenitud después de atravesar circunstancias extremas.

El 22 de marzo, la periodista contó en una entrevista con Natalia Paratore los efectos físicos y emocionales tras la situación crítica. Explicó que el diagnóstico la tomó por sorpresa y detalló el proceso de recuperación: "Hoy me veo sin secuelas y continúo siendo la misma persona, aunque reconozco que hubo un cambio permanente. Estoy agradecida de poder comunicarlo". También relató que días antes del evento había comentado un intenso dolor de cabeza a sus compañeros. Al día siguiente, perdió el conocimiento en su casa y experimentó una sensación de calor y un dolor de alta intensidad.

"Supe que debía actuar rápido. Logré llamar a la ambulancia desde el piso, sin poder incorporarme", describió. La periodista destacó la importancia de identificar síntomas inusuales y pedir ayuda médica de inmediato. Señaló que la rapidez en la reacción fue clave para evitar complicaciones mayores: "Ese dolor no era similar a una migraña común y comprendí que requería asistencia urgente". El 24 de marzo, Ballester regresó a la pantalla de C5N. "¡Hola a todos! Gracias por el aguante. Qué lindo es estar acá", dijo apenas volvió al aire, visiblemente movilizada.

A su alrededor hubo aplausos, abrazos, flores y miradas cargadas de afecto. Ella eligió hablar desde un lugar sincero, sin dramatizar pero sin esquivar la dimensión de lo que vivió. "Atravesé un proceso difícil, pero no quiero victimizarme", aclaró. Y al ser consultada sobre si llegó a pensar en la muerte, fue contundente: "Sí, claro. En ese momento no sabía si me moría". La frase, tan descarnada como honesta, expuso el nivel de incertidumbre con el que atravesó el episodio. Hoy, agradecida de poder contar su historia y rodeada de afectos, Ballester sigue adelante con una mirada renovada.