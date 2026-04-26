El cine está de luto: murió el prestigioso director argentino Adolfo Aristarain

La Academia del Cine de España informó este domingo que murió el prestigioso director argentino Adolfo Aristarain. "Muy ligado al cine español, recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine", señaló la entidad. Tenía 82 años y precisamente en España, hace dos años, fue condecorado con la Medalla de Oro.

Había realizado 11 películas y en otras treinta se desempeñó como asistente. En su haber hay clásicos como "Tiempo de revancha" (1981), filmada en plena dictadura militar argentina; "Un lugar en el mundo" (1992) y "Martín (Ha che)" (1997). En sus últimos veinte años no había filmado, pero nunca se sintió retirado.

Murió Adolfo Aristarain, prestigioso director de cine argentino, a los 82 años.

Aristarain había nacido el 19 de octubre de 1943 en Buenos Aires y vivió sus primeros años en Parque Chas. Sus primeros acercamientos al cine fueron como montajista y sonidista en Río de Janeiro, Brasil, y como ayudante de producción en Buenos Aires.

Su debut como realizador se produjo en 1978 nada menos que con "La parte del león", filme que se convertiría en referencia inequívoca de su obra. Habían participado Julio De Grazia, Luisina Brando y Fernanda Mistral, como protagonistas. También se desempeñaron en él Ulises Dumont, Arturo Maly y Julio Chávez.

Entre la capital española primero y Buenos Aires después, había iniciado una prolífica trayectoria como ayudante de dirección. Se desempeñó y aprendió al lado de Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Daniel Tinayre y Sergio Renán.

En 2024, con motivo de la ya mencionada Medalla de Oro que le hizo entrega la Academia de Cine de España, como Adolfo Aristarain no pudo viajar a la Península Ibérica (de la cual también adoptó la nacionalidad), fueron las autoridades españolas las que vinieron a Buenos Aires para condecorarlo. Actores, amigos y directores de cine participaron de la ceremonia que tuvo lugar en el Malba.

La última película dirigida fue "Roma", estrenada en el año 2004 con las actuaciones de Juan Diego Botto, Susú Pecoraro y José Sacristán, entre otros. Tras este aclamado largometraje, que funcionó como un cierre personal a su carrera, el director argentino no volvió a filmar nuevas producciones.

