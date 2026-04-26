El gesto romántico de Maia Reficco con Franco Colapinto que desató furor en las redes: "Están muy enamorados..."

La llegada a la Argentina de Franco Colapinto junto a Maia Reficco revolucionó a los fans y terminó de confirmar un romance que venía sonando hace meses. Sin ocultarse, los jóvenes disfrutaron de distintos planes en Buenos Aires. En ese contexto, salió a la luz el gesto romántico que tuvo la actriz con el piloto de F1, horas antes de su exhibición en Palermo.

En los últimos días, la pareja se mostró sin miedo y dejó atrás la discreción del comienzo. Apariciones públicas, salidas y muestras de afecto evidenciaron un vínculo sólido. Durante su estadía, eligieron el Park Hyatt, en el Palacio Duhau, viajaron en helicóptero y pasaron por la Estancia Vigil. Aunque no publicaron contenido propio en las redes, diversas imágenes se filtraron y se viralizaron en cuestión de horas.

Uno de los videos que más repercusión tuvo fue difundido por la cuenta Farándula Show. Allí se ve a Maia mirando a Franco con ternura y admiración, como hipnotizada por su amor, durante una visita a una bodega en Cardales. La escena, breve pero contundente, los muestra sonrientes, cercanos y en plena sintonía.

Además, postales difundidas por el ciclo "SQP" expusieron otra secuencia del encuentro. Se los observa a los jóvenes muy juntos, relajados y disfrutando del entorno. En una de las fotografías más comentadas, la actriz lo mira con la misma ternura que en la grabación, mientras luce una blusa clara con abrigo rosado y el piloto aparece con un suéter verde. Rodeados de naturaleza y amigos, la escena reflejó un clima distendido.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco. (Foto: SQP).

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y los usuarios se volcaron a las redes a opinar. "Están muy enamorados"; "¡Viva la pareja!"; "Lo bien que come Maia Reficco"; "Que sean felices"; "Amo cómo lo mira a él", fueron algunos de los mensajes que circularon con fuerza.

Así, entre paseos, abrazos y sonrisas, Franco Colapinto y Maia Reficco dejaron en claro que atraviesa un gran presente, mientras los fans celebran cada aparición y siguen de cerca esta historia que no para de crecer.