"MasterChef Celebrity": quiénes fueron los dos eliminados de hoy, víctimas del implacable Lomo Wellington

En la recta final de "MasterChef Celebrity", a poco de la gran final, los desafíos se vuelven cada vez más complejos. Luego de no salir al aire el domingo 8 cde marzo, los famosos con delantal negro llegaron a las cocinas con las pilas recargadas para enfrentarse a un temible plato: el Lomo Wellington. El Chino Leunis, el Turco Husaín, La Joaqui, Emilia Attias y La Reini Gonet se jugaron todo en una prueba que prometía emociones fuertes y que terminó con dos eliminados.

La gala de eliminación arrancó el viernes pero recién se definió este lunes 9 de marzo, después de que el domingo no hubiera programa. El plato elegido fue el Lomo Wellington, una preparación considerada de alta dificultad porque requiere sincronizar elementos con tiempos de cocción opuestos: la carne debe quedar jugosa mientras la masa de hojaldre tiene que resultar crujiente y seca. El "síndrome de la base mojada" es el gran enemigo: si los jugos de la carne o los champiñones humedecen el hojaldre, el plato se arruina. Para colmo, el hojaldre necesita calor fuerte y rápido, mientras el lomo pide una cocción más gradual. Un verdadero dolor de cabeza incluso para cocineros expertos.

El Turco Husaín fue el primero en mostrar su plato. Tuvo algunas complicaciones de principiante, pero el jurado destacó su esfuerzo y lo salvó. Emilia Attias también recibió halagos, aunque su hojaldre estaba fino y su puré de acompañamiento tenía demasiada nuez moscada. A pesar de eso, los jueces saborearon su preparación y la convocaron para subir al balcón. La Reini Gonet, fiel a su personalidad detallista y perfeccionista, presentó uno de los mejores platos de la noche. Su Lomo Wellington convenció al jurado, que no dudó en elogiarla.

Del otro lado, las cosas se complicaron. La Joaqui logró un punto de carne jugoso que le gustó mucho a Donato, pero acumuló errores en otros aspectos de la preparación que le jugaron en contra. El Chino Leunis fue el más complicado desde la primera devolución. Incluso antes de llevar el plato a la mesa, se veía desde lejos una masa hojaldrada bastante quemada, lo que anticipaba un mal resultado. Martitegui, en un gesto poco común, felicitó a los cinco cocineros porque sabía que se trataba de un plato realmente difícil, pero eso no alcanzó para salvar a todos.

Donato eligió a Emilia Attias y al Turco Husaín para que subieran al balcón, salvados en el último momento. Después, los jueces llamaron a los tres participantes que quedaban en la cocina. La Reini Gonet, que había hecho el mejor plato de la noche, subió como la gran ganadora de la jornada. Así quedaron definidos los dos eliminados del lunes 9 de marzo: La Joaqui y el Chino Leunis se fueron con muchas enseñanzas y el cariño de sus compañeros, pero sin poder seguir en la competencia. La recta final se achica y cada vez queda menos espacio para el error.