Tras varias semanas de idas y vueltas, Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron tomar caminos distintos y se separaron tras casi dos años en pareja. Sin embargo, el amor triunfó y se dieron una segunda oportunidad.

En una entrevista que dio para "LAM", la hija de Marcelo Tinelli abrió su corazón y dijo: "Fue un impasse. A las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo. Hay poca tolerancia, hay poca paciencia y me parece que hay que aprender".

Asimismo, aclaró los supuestos motivos por lo que la pareja había terminado y aseguró que no fueron por celos de Coti Sorokin. Y agregó: "Está todo bien. Hay que intentar pelearla. Para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si no uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda, y no va".

Mientras tanto, la pareja se encuentra mejor que nunca y están disfrutando la oportunidad de trabajar juntos en "Canta Conmigo Ahora" como jurados, así como también de su relación luego de la reconciliación.

Cande Tinelli y Coti Sorokin más enamorados que nunca.

