Después de lo que fue una emocionante final de " La Voz Argentina", instancia en la que Yhosva Montoya se consagró como ganador, se viralizó un supuesto audio de Lali Espósito muy enojada, el cual resultó falso y la estrella compartió un mensaje de reflexión respecto las "fake news".

Como todos los días, Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito dieron las noticias del mundo del espectáculo en "Mañanísima" y sorprendieron a todos cuando pusieron al aire un audio en el que se podía escuchar a la intérprete de "Disciplina" gritando e insultado, ya que habría abandonado rápidamente el rodaje del último programa del certamen.

.

Sin embargo, minutos después desmintieron la veracidad del audio y explicaron que se trataba de un fragmento de la película "Permitidos", en la que Lali actuó junto a Martín Piroyansky, Liz Solari, Abel Ayala, Ana Pauls y Benjamín Vicuña.

En ese sentido, la ex "Casi Ángeles" compartió un reflexivo mensaje sobre la viralización de "fake news" y la responsabilidad que tienen los comunicadores al dar noticias: "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película ´PERMITIDOS´ (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme, me preocupa pensar que haya gente que ´informe´ así... Media pila che (me sigo riendo ahora)".

La reacción de Lali Espósito a la viralización de su fake.