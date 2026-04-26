Murió Adolfo Aristarain: la emotiva despedida de los famosos en redes
Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Felipe Pigna, entre otras figuras, despidieron al reconocido director argentino de cine. Enterate más en la nota.
La despedida a Adolfo Aristarain en redes sociales reunió mensajes de actores, cineastas, periodistas y figuras del espectáculo. Diversos referentes del ámbito artístico expresaron tristeza, afecto y reconocimiento hacia el director.
Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Aristarain trabajando con su cámara, acompañada por el mensaje: "Adolfo Aristarain. Gracias". Además, compartió una escena de "Martín (Hache)", película en la que aparece Cecilia Roth.
La actriz y directora Dolores Fonzi también manifestó su pesar a través de redes sociales. En su publicación escribió: "Qué pérdida más grande. QEPD", junto a un corazón negro.
"¡Hasta siempre, Adolfo Aristarain! Gracias por tanto", fueron las palabras del historiador Felipe Pigna para el autor.
Desde la Asociación Argentina de Actores se expresaron sobre la partida de Aristarain: "Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor".
Se definía como un cineasta autodidacta y un apasionado del séptimo arte desde la infancia, influido por directores como John Ford y Alfred Hitchcock, cuyas huellas son perceptibles en su estilo narrativo.
Entre los artistas más presentes en su obra se destacan Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. El propio Aristarain señalaba que sin sus intérpretes "hubiera sido imposible hacer películas".