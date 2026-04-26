Murió Adolfo Aristarain: la emotiva despedida de los famosos en redes

La despedida a Adolfo Aristarain en redes sociales reunió mensajes de actores, cineastas, periodistas y figuras del espectáculo. Diversos referentes del ámbito artístico expresaron tristeza, afecto y reconocimiento hacia el director.

Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Aristarain trabajando con su cámara, acompañada por el mensaje: "Adolfo Aristarain. Gracias". Además, compartió una escena de "Martín (Hache)", película en la que aparece Cecilia Roth.

La despedida de Griselda Siciliani a Adolfo Aristarain. (Instagram/@griseldasiciliani).

La actriz y directora Dolores Fonzi también manifestó su pesar a través de redes sociales. En su publicación escribió: "Qué pérdida más grande. QEPD", junto a un corazón negro.

La despedida de Dolores Fonzi a Adolfo Aristarain. (Instagram/@lolafonca).

"¡Hasta siempre, Adolfo Aristarain! Gracias por tanto", fueron las palabras del historiador Felipe Pigna para el autor.

Desde la Asociación Argentina de Actores se expresaron sobre la partida de Aristarain: "Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor".

Se definía como un cineasta autodidacta y un apasionado del séptimo arte desde la infancia, influido por directores como John Ford y Alfred Hitchcock, cuyas huellas son perceptibles en su estilo narrativo.

Entre los artistas más presentes en su obra se destacan Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. El propio Aristarain señalaba que sin sus intérpretes "hubiera sido imposible hacer películas".