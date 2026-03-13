Arte en Quilmes: inauguran la muestra fotográfica de Ataúlfo Pérez Aznar

La Galería FineArt Quilmes abrirá sus puertas este sábado 14 de marzo para la inauguración de la muestra fotográfica "Encuentro con la obra", del reconocido fotógrafo platense Ataúlfo Pérez Aznar. La actividad se desarrollará de 19 a 22 en el espacio ubicado en Matienzo 367.

La exposición reunirá una selección de algunas de las obras más importantes del autor, en una propuesta que busca generar un espacio de intercambio y reflexión en torno a su producción artística. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer el trabajo del fotógrafo y participar de una actividad pensada para dialogar y reflexionar sobre su obra junto al propio artista.

Desde la organización señalaron que la iniciativa apunta a acercar al público a la trayectoria de Pérez Aznar, una figura destacada de la fotografía argentina, y promover el encuentro entre el artista y la comunidad en un ámbito dedicado a la difusión del arte.