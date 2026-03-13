Ataque de pitbull, disparos y cocaína: así fue el allanamiento narco que sacudió a los vecinos

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas en Berazategui terminó con tres personas detenidas, el secuestro de drogas y diversos elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes, mientras que también se registraron incidentes con los ocupantes de la vivienda allanada.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Berazategui 1ª, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737. La orden de allanamiento fue dispuesta por la UFI Nº20 descentralizada de Berazategui y el Juzgado de Garantías Nº7 del Departamento Judicial Quilmes, para un domicilio ubicado en la calle 1 al 2099, entre 129 "A" y 130.

Para concretar el ingreso al inmueble se contó con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Avellaneda. Según informaron fuentes policiales, al irrumpir en la vivienda uno de los efectivos fue atacado por un perro de raza pitbull que le provocó una mordedura en el pie izquierdo. Ante la situación, otro integrante del grupo efectuó un disparo con su arma reglamentaria que provocó la muerte del animal. El policía sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal del SAME.

Dentro de la casa fueron reducidas dos personas que, de acuerdo con el parte policial, habrían intentado impedir el ingreso de los agentes colocando una heladera a modo de barricada en la puerta principal. Además, uno de ellos habría intentado agredir a un efectivo con un traba volante, lo que provocó daños en el visor del escudo protector utilizado por el personal.

En paralelo, efectivos que realizaban el perímetro observaron a un hombre que intentó escapar por los techos y se arrojó hacia un lote lindero. Tras ingresar de urgencia al predio, los policías lograron reducirlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Durante la requisa realizada en presencia de testigos se secuestraron 55 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 27 gramos, y ocho envoltorios de pasta base con un peso aproximado de seis gramos. También fueron incautados una agenda con anotaciones, cuatro teléfonos celulares y un traba volante.

Tras la intervención de las fiscalías correspondientes, se dispuso la aprehensión de los tres implicados por infracción a la Ley de Drogas, además de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y violación de domicilio en uno de los casos. Todos deberán comparecer ante la Justicia en las próximas horas.