Cayó parte de la banda que emboscó a dos agentes: la pista clave apareció en Quilmes

Una investigación por un audaz robo a mano armada ocurrido en Avellaneda permitió avanzar sobre una banda delictiva y derivó en varios allanamientos en el conurbano bonaerense, y uno de los puntos clave del operativo fue Quilmes, donde los investigadores hallaron el camión que habría sido utilizado por los delincuentes para asegurar la fuga tras el asalto.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió a principios de febrero de 2026, cuando dos miembros de las fuerzas de seguridad -un agente de la Policía Federal Argentina y otro del Servicio Penitenciario- trasladaban en un vehículo particular una caja con dinero que debía ser entregada en la logística Milo.

Según la investigación, al llegar a la intersección de Madariaga y Carabelas, en Avellaneda, fueron interceptados por un Fiat Uno gris del que descendieron tres delincuentes armados. Bajo amenazas, los asaltantes redujeron a las víctimas y se apoderaron del dinero que transportaban, además de robarles un arma reglamentaria de la Policía Federal y una pistola de uso personal.

A partir de ese momento, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Avellaneda Sexta inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas. Ese trabajo permitió reconstruir la logística del golpe y detectar la participación de otros vehículos que actuaron como apoyo: un Volkswagen Up y un camión Iveco.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº2 de Avellaneda, a pedido de la UFI Nº3 del mismo departamento judicial, ordenó seis allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Uno de los procedimientos más relevantes se concretó en Donato Álvarez al 1400, en Almirante Brown, donde fue detenido uno de los sospechosos señalados como integrante de la banda. En ese domicilio también se secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes.

Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes se produjo en Quilmes, donde los investigadores localizaron el camión Iveco que habría sido utilizado durante la fuga. El vehículo fue encontrado en una guardería de camiones ubicada en Camino General Belgrano y Zapiola, en Bernal Oeste, y quedó secuestrado por orden judicial al ser considerado una pieza clave en la planificación del robo.

Además, se realizaron procedimientos en San Francisco Solano y en otros domicilios de Avellaneda, aunque en algunos casos no se hallaron elementos de interés para la causa.

Otro de los allanamientos se llevó adelante en Wilde, donde fue detenido otro sospechoso. En su poder se secuestró un teléfono celular y documentación vinculada al Volkswagen Up que habría participado en el hecho. Según manifestó el propio detenido, ese vehículo habría sido vendido semanas atrás.

Los operativos contaron con la participación de efectivos de los GTO de Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui y Lanús, además de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y otras dependencias.

La fiscalía interviniente avaló las detenciones y los secuestros realizados, imputando a los sospechosos por robo agravado por el uso de arma y por haberse cometido en poblado y en banda, mientras continúa la investigación para determinar si existen más integrantes en la organización delictiva.