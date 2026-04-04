Crecida del Río de la Plata: el agua avanzó sobre la costa de Quilmes

La crecida del Río de la Plata se hizo sentir este sábado en la ribera de Quilmes, donde el avance del agua cubrió por completo distintos tramos de la avenida Cervantes, aunque no se registraron consecuencias graves para los vecinos ni daños materiales de consideración.

El fenómeno había sido advertido previamente por el Servicio de Hidrografía Naval, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, que emitió un aviso de alerta por crecida para toda la jornada de este sábado.

De acuerdo al reporte oficial difundido por el Centro de Prevención de Crecidas, el nivel del agua se ubicaría un metro con sesenta centímetros por encima de los valores habituales establecidos en las tablas de marea, una situación que finalmente impactó en la costa quilmeña.

Operativo preventivo en la Ribera

Ante este escenario, personal de Patrulla Urbana y Defensa Civil desplegó un operativo preventivo en la zona de Otamendi y Yoldi -dónde también llegó el agua- para evitar el ingreso de visitantes al sector balneario y prevenir cualquier tipo de inconveniente ante el avance del agua.

De mismo modo, las recorridas se concentraron también sobre la avenida Cervantes, uno de los sectores más afectados por la sudestada y las crecidas del río, donde el agua ganó terreno sobre la calzada e imposibilitó la circulación normal en varios puntos.

Sin evacuados ni daños importantes

A pesar de la magnitud del avance del agua, no fue necesario evacuar a vecinos ni se reportaron daños de gravedad. La situación fue monitoreada durante toda la jornada por las áreas municipales y de emergencia.

Desde los organismos intervinientes insistieron en la importancia de respetar las restricciones y no acercarse a las zonas anegadas, especialmente en contextos donde las condiciones del río pueden modificarse rápidamente por efecto del viento y la marea.