Dijo que le habían robado el Bora, inventó una historia pero era todo mentira

Un hombre fue detenido en Quilmes Oeste luego de intentar denunciar falsamente el robo de su automóvil, en un episodio que terminó al descubierto tras una rápida intervención policial y el cruce de información con el Centro de Emergencias.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 23 de marzo en la intersección de calle 877 y avenida San Martín, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Quilmes 4ª.

Lo encontraron junto al auto y dijo que se lo habían robado

Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban una recorrida preventiva por la zona observaron un Volkswagen Bora blanco detenido en la vía pública, con las luces encendidas.

Al verificar los datos del rodado, los uniformados constataron que sobre el vehículo pesaba una alerta por robo automotor.

En ese contexto, se presentó en el lugar un hombre que aseguró ser el propietario del auto y manifestó que el mismo le había sido sustraído instantes antes.

La versión se cayó en minutos

Sin embargo, al avanzar con las averiguaciones, la versión del supuesto damnificado comenzó a derrumbarse.

Desde el Centro de Emergencias Quilmes informaron que ese mismo vehículo había estado involucrado momentos antes en un accidente de tránsito.

Además, según se indicó, el hombre que luego intentó denunciar el robo había sido visto estacionando el automóvil y alejándose corriendo del lugar, para regresar más tarde al advertir la presencia del móvil policial.

Esa secuencia terminó por confirmar que la denuncia era falsa y que el relato del supuesto robo no coincidía con lo ocurrido.

Terminó aprehendido por falsa denuncia

Frente a esa situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del vehículo, que fue trasladado junto al implicado a la dependencia policial.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de falsa denuncia de robo automotor.