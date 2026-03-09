Impactante operativo narco con epicentro en Quilmes: tres detenidos y un hallazgo escalofriante

Una investigación policial sobre una presunta organización de narcotráfico vinculada a hechos de violencia armada y sicariato en el sur del conurbano bonaerense derivó en la detención de tres ciudadanos peruanos y en el secuestro de armas, drogas y restos humanos durante una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en Quilmes.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en el marco de una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda.

La pesquisa se inició tras varios episodios de violencia armada vinculados a la comercialización de estupefacientes en la zona sur del conurbano. Los investigadores habían identificado como principal sospechoso a Alberto Dionisio Yauri Quicaño, de 33 años y nacionalidad peruana, conocido por los alias "Beto" o "Chino".

De acuerdo con las tareas de inteligencia, el hombre se dedicaría a la venta de drogas en sectores de Bernal y Quilmes Oeste, donde se movilizaba en distintos vehículos y solía portar armas de fuego para intimidar tanto a compradores como a otros vendedores.

Detención en plena vigilancia

El pasado 5 de marzo, efectivos de la DDI montaron un operativo encubierto tras obtener información sobre los movimientos del sospechoso, quien acostumbraba recorrer un circuito fijo para encontrarse con clientes.

Durante la vigilancia, los agentes detectaron la circulación de un Chevrolet Prisma gris, patente OQG146, conducido por un hombre cuyas características coincidían con las del investigado. Ante esta situación, interceptaron el vehículo e identificaron al conductor como Yauri Quicaño.

Durante el procedimiento se incautaron diez dosis de cocaína, dieciséis dosis de pasta base y una pistola calibre .40 marca Tanfoglio, que tenía un pedido de secuestro activo en una causa por robo agravado.

Al verificar sus antecedentes, los investigadores constataron además que el detenido tenía una orden de captura vigente desde junio de 2025 por homicidio agravado y tentativa de homicidio, en el marco de una causa vinculada a un ataque a tiros ocurrido en Dock Sud, donde murió un joven de 22 años y una mujer de 21 resultó herida.

Allanamientos y hallazgo de restos humanos

A partir de nuevos datos obtenidos durante la investigación, los detectives lograron establecer la existencia de un presunto búnker utilizado por la organización para almacenar armas y drogas, además de otros domicilios vinculados al entorno del sospechoso.

Con orden judicial se realizaron tres allanamientos el último sábado. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el resultado fue negativo.

En otro domicilio ubicado en la Villa 31, los investigadores identificaron a una mujer y secuestraron restos humanos correspondientes a un cráneo, cuyo origen ahora es materia de investigación.

El tercer procedimiento se llevó a cabo en un inmueble de Bernal Oeste, señalado como presunto búnker narco. Allí fueron aprehendidos Bryan Enrique Arce Pérez y José Miguel Guerra Tuanama, ambos de 33 años y también de nacionalidad peruana.

En ese lugar se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus sin numeración, municiones de distintos calibres, un silenciador, un chaleco antibalas de portación oculta, teléfonos celulares, documentación, anotaciones y dosis de estupefacientes.

Sospechas de una red narco más amplia

Fuentes de la investigación indicaron que el grupo estaría vinculado a una red de narcotráfico integrada por ciudadanos peruanos que operan en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Según los investigadores, la organización utilizaría violencia armada para controlar territorios de venta de drogas y amedrentar a competidores, lo que podría estar relacionado con diversos episodios de tiroteos registrados en la región.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras los investigadores intentan determinar si la organización está vinculada con otros homicidios cometidos en disputas por el negocio narco en el sur del conurbano.