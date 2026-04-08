La Cámara de Comercio de Solano elevó un reclamo por el desorden en la zona comercial

La Cámara de Comercio de San Francisco Solano presentó un reclamo formal ante el Municipio para solicitar medidas concretas de ordenamiento vehicular en la zona céntrica de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación, reducir el caos vial y brindar mayor seguridad tanto a comerciantes como a vecinos.

El pedido fue confirmado por el presidente de la entidad, Néstor Abraham, quien en diálogo con FMQ explicó que ya elevaron una nota oficial con una serie de propuestas vinculadas al estacionamiento, la carga y descarga, la señalización y el control del tránsito en el área comercial.

Según indicaron desde la institución, el planteo apunta especialmente a la situación que se vive en torno a la avenida 844, uno de los sectores más transitados de Solano, donde aseguran que la falta de ordenamiento genera demoras, maniobras peligrosas y una circulación cada vez más complicada, sobre todo en los días de feria.

Reclamos puntuales al Municipio

En la nota enviada a la Comuna, la Cámara de Comercio solicitó una serie de intervenciones que consideran claves para mejorar la movilidad en la zona.

Entre los principales pedidos figura la demarcación de las dársenas de estacionamiento sobre la calle 844, una medida que, según sostienen, permitiría ordenar mejor el uso del espacio público y evitar estacionamientos indebidos o en doble fila.

Además, reclamaron la creación de espacios exclusivos para motocicletas, también debidamente señalizados, con el fin de evitar que estos vehículos ocupen lugares destinados a autos o queden distribuidos de forma desordenada sobre veredas y calzadas.

A eso se suma la solicitud de controles diarios para garantizar el cumplimiento efectivo de esas áreas delimitadas y evitar que las medidas queden solo en lo formal.

Señalización de manos y caos en días de feria

Otro de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la falta de señalización de los sentidos de circulación en distintas calles del casco céntrico.

En ese sentido, pidieron que se marquen claramente las manos de circulación dentro del cuadrante comprendido entre Avenida Donato Álvarez y calle 893, y entre calle 836 y calle 850.

Desde la Cámara señalaron que muchas veces los automovilistas no respetan el sentido de las calles porque directamente no están correctamente señalizadas, una situación que, según advirtieron, se vuelve todavía más crítica los miércoles y sábados, cuando se desarrolla la feria y aumenta notablemente el flujo vehicular y peatonal.

También remarcaron que una gran cantidad de personas que circulan por la zona en esos días no son vecinas de Solano, sino que llegan desde distritos cercanos, por lo que la falta de cartelería y señalización agrava aún más el desorden.

Carga y descarga en la 844

Uno de los pedidos más importantes del sector comercial es la implementación de un horario específico de carga y descarga sobre la avenida 844, una demanda que apunta a evitar que camiones o utilitarios interfieran en los momentos de mayor circulación de clientes, peatones y vehículos particulares.

Para los comerciantes, establecer una franja horaria definida permitiría compatibilizar la actividad comercial con una mejor organización del tránsito, evitando embotellamientos y maniobras riesgosas en horas pico.

Reclamo por un puesto de comida en la feria

En la nota también se incluyó una observación puntual sobre un puesto de comidas que instala una parrilla en la intersección de Donato Álvarez y San Martín durante los días de feria.

Desde la Cámara solicitaron que esa estructura sea retirada al mismo horario en que finaliza la feria, ya que, según advirtieron, cuando permanece por más tiempo dificulta la circulación vehicular sobre ambas avenidas.

"Buscamos bienestar para vecinos, comerciantes y conductores"

Desde la entidad explicaron que el objetivo general del pedido es lograr un mejor ordenamiento del tránsito, facilitar la movilidad, evitar pérdidas de tiempo y generar una circulación más segura y fluida en una de las zonas más activas de la localidad.

Asimismo, sostuvieron que el cumplimiento de estas medidas permitiría mejorar la calidad de vida de la comunidad y reducir situaciones de riesgo que, aseguran, se repiten con frecuencia, especialmente en los días de mayor movimiento comercial.