Pesar en Quilmes por el fallecimiento de un docente de la EMBA: se suspendieron las clases

La comunidad educativa de Quilmes atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del profesor Marcelo Urban, quien se desempeñaba como docente en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

Desde la institución destacaron su compromiso con la enseñanza y su aporte al ámbito artístico local, donde desarrolló una reconocida labor formativa junto a generaciones de estudiantes.

Ante esta pérdida, autoridades y colegas expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos del docente en este difícil momento.

En señal de duelo, se informó que este lunes 20 de abril se suspenderán todas las actividades académicas y administrativas en la institución.