Preocupación por incendios reiterados en un basural de Quilmes Oeste

Por segunda jornada consecutiva, un incendio se desató en el basural ubicado en la intersección de las calles 812 y Santa Fe, donde trabajan intensamente los Bomberos Voluntarios de Bernal para contener las llamas. El foco ígneo, que se reactivó en las últimas horas, vuelve a poner en evidencia una problemática que se repite desde hace varias semanas en la zona.

Según informaron desde el cuartel, la situación requiere un importante despliegue operativo. "Ayer concurrimos al incendio en el basural con dos dotaciones y al día de hoy vamos a concurrir nuevamente con otras dos dotaciones y personal municipal que va a estar colaborando con una pala mecánica para poder remover toda la basura y poder extinguir todo el fuego que hay por debajo", explicó Jorge Froio, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bernal.

El trabajo no solo se concentra en sofocar las llamas visibles, sino también en atacar los focos que suelen mantenerse activos entre los residuos, lo que dificulta su extinción total y favorece la reaparición del fuego.

La reiteración de estos episodios genera preocupación entre los vecinos, quienes advierten sobre los riesgos para la salud y el ambiente, además de las molestias ocasionadas por el humo constante.