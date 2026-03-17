Puesta en valor de una nueva plaza en Quilmes: dónde y los trabajos que se hicieron

El Municipio de Quilmes colocó nuevos juegos en la plaza Agustín E. Pérez, sita en la manzana de Andrade, Larrea, Gutiérrez y Marcelo T. de Alvear, frente a la renovada Escuela Técnica Nº 1, en Quilmes Oeste, en una actividad que encabezó la intendenta interina Eva Mieri, en el marco del compromiso de gestión asumido por la jefa comunal en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, de poner en valor todos los espacios verdes del distrito, con fondos netamente propios.



"Cuando la comunidad se halla con una plaza que no está segura, no está iluminada y no cuenta con juegos, deja de ser un espacio de encuentro y comunión. Por eso trabajamos para volver a darle vida a un espacio hermoso, verde y que genera identidad en los vecinos del barrio. Mayra tiene el compromiso, planteado a partir del Plan Bianual, de llegar a 2027 con el 100% de las plazas renovadas. Esto es parte de eso, y también agradecemos a ustedes por comprometerse como vecinos", señaló Eva Mieri.



En esa línea, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, comentó: "Fue una jornada muy productiva en el barrio, donde muchos vecinos se acercaron para ver las tareas que realizamos desde nuestra área. Este trabajo responde a la indicación de nuestra intendenta en uso de licencia, hoy diputada provincial Mayra Mendoza, de estar cara a cara con nuestros vecinos, escucharlos, para luego planificar y dar respuestas concretas. Con Eva Mieri, nuestra Intendenta interina pudimos conversar, durante la jornada, con más de 20 vecinos que se acercaron, y se mostraron agradecidos y contentos con las mejoras. Además, surgieron nuevos pedidos que ya estamos tomando para planificar próximas intervenciones y seguir trabajando en conjunto con la comunidad".



En referencia a las mejoras, la colocación e instalación de nuevos juegos infantiles se realiza con el objetivo de fortalecer los espacios de recreación y encuentro para las familias, niños y niñas del barrio. En este marco, se colocaron tres nuevos elementos recreativos: una hamaca tradicional, una hamaca inclusiva destinada a niños y niñas con discapacidad y un mangrullo con torre y tobogán, pensados para el uso, disfrute y la seguridad de las infancias del barrio. Asimismo, se realiza una puesta en valor del terreno con trabajos que incluyen desmalezado, barrido, limpieza general y tareas de embellecimiento en las zonas aledañas a la plaza, contribuyendo a generar un espacio público más seguro, cuidado y agradable para toda la comunidad.



Cabe destacar que a partir de un pedido de los vecinos por medio del SUAV, se colocaron dos reductores de velocidad sobre la calle Larrea, entre Andrade y Gutiérrez, justo frente a la plaza. La intervención se realizó con material bituminoso y tiene como objetivo disminuir la velocidad de los vehículos que circulan por la zona, mejorando la seguridad vial en un sector muy transitado por niños y niñas que utilizan el espacio público.