Quilmes reprograma operativos de castración y vacunación antirrábica en La Paz

El Municipio de Quilmes informó que los operativos de zoonosis previstos originalmente para los días 18, 19 y 20 de marzo en la Sociedad de Fomento y Cultura La Paz fueron reprogramados por cuestiones organizativas.

Las nuevas fechas establecidas son el miércoles 8 y el jueves 9 de abril, en la sede ubicada en la calle 892 esquina 806, en Quilmes Oeste. La iniciativa, impulsada por el área de zoonosis del municipio, contempla jornadas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Según se informó, la atención será por orden de llegada y con el animal presente, con un cupo limitado de 50 intervenciones por jornada. Las castraciones comenzarán a partir de las 8 de la mañana, mientras que la aplicación de la vacuna antirrábica se realizará desde las 11:30.

Además, se recordó a los vecinos que podrán asistir con un máximo de dos animales por persona. Para acceder a la castración, las mascotas deberán contar con 12 horas de ayuno previo. También se indicó que los perros deben ser llevados con correa y los gatos en bolsa de red o transportadora, junto con una manta para su abrigo tras la intervención.