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Miércoles, 18 de marzo de 2026

Quilmes reprograma operativos de castración y vacunación antirrábica en La Paz

La atención será por orden de llegada y con el animal presente, con un cupo limitado de 50 intervenciones por jornada.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes informó que los operativos de zoonosis previstos originalmente para los días 18, 19 y 20 de marzo en la Sociedad de Fomento y Cultura La Paz fueron reprogramados por cuestiones organizativas.

Las nuevas fechas establecidas son el miércoles 8 y el jueves 9 de abril, en la sede ubicada en la calle 892 esquina 806, en Quilmes Oeste. La iniciativa, impulsada por el área de zoonosis del municipio, contempla jornadas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Según se informó, la atención será por orden de llegada y con el animal presente, con un cupo limitado de 50 intervenciones por jornada. Las castraciones comenzarán a partir de las 8 de la mañana, mientras que la aplicación de la vacuna antirrábica se realizará desde las 11:30.

Además, se recordó a los vecinos que podrán asistir con un máximo de dos animales por persona. Para acceder a la castración, las mascotas deberán contar con 12 horas de ayuno previo. También se indicó que los perros deben ser llevados con correa y los gatos en bolsa de red o transportadora, junto con una manta para su abrigo tras la intervención.

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