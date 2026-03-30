Ya está identificado el camión que casi provoca una tragedia en Quilmes Centro

La Municipalidad de Quilmes logró identificar al camión involucrado en el grave incidente ocurrido el pasado sábado por la tarde en pleno centro de la ciudad, cuando una estructura cayó en la peatonal y estuvo a punto de terminar en tragedia.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se produjo alrededor de las 14 en la intersección de Rivadavia y Moreno, donde un camión que circulaba por el sector peatonal derribó un poste al momento de retirarse del lugar.

Lo identificaron por las cámaras

A través del análisis de las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir la secuencia y detectar el instante exacto en que el vehículo impactó contra la estructura.

De acuerdo con la información oficial, el poste derribado sostenía un semáforo y una cámara de monitoreo urbano, lo que generó una escena de enorme tensión en una de las zonas más transitadas de Quilmes Centro.

El rodado fue identificado con el dominio RRQ-462, y además se incorporaron otras descripciones que podrían ser claves para avanzar tanto en la localización del vehículo como en la identificación de su conductor.

La estructura cayó sobre una mujer

El episodio había generado fuerte preocupación entre comerciantes, vecinos y peatones, ya que tras el impacto la estructura terminó cayendo sobre una mujer que circulaba por el lugar en ese momento.

A pesar de la gravedad de la situación, la víctima no sufrió heridas, en un hecho que fue considerado casi milagroso por quienes presenciaron la escena.

Avanzan las sanciones y determinar qué sanciones le caben por el incidente.

Desde el Municipio indicaron que continúan las actuaciones administrativas y de control correspondientes para multar al responsable y determinar qué sanciones le caben por el incidente.