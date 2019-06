Una joven que fue detenida en la estación Constitución por la Policía de la Ciudad luego de haber besado a su esposa, en octubre del 2017, deberá sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados en el marco de un juicio oral y público por los delitos de "resistencia a la autoridad" y "lesiones graves".



Se trata de un caso que, en su momento, tuvo repercusión mediática porque, según denunciaron la propia imputada, Mariana Gómez, y su pareja, Rocío Girat, fue determinante en la detención de la joven el hecho de que ambas se estuvieran besando, con lo cual constituía un caso de lesbofobia.



No obstante, la Justicia entendió que el accionar de la Policía había sido legítimo dado que intervinieron ante la violación de la prohibición de fumar que rige en el lugar por parte de la joven.



Mariana Gómez fue procesada por el "delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves", en un fallo que fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en marzo del año pasado.



LEÉ TAMBIÉN: Policía del amor: detuvieron a dos chicas por besarse



Gómez fue detenida por agentes de la Policía de la Ciudad en el acceso al Centro de Transbordo de la estación Constitución.



"Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando", había asegurado en su momento Mariana Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: "Pibe, ¡apagalo!".



"Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo", había relatado la joven.



En el juicio oral y público que arrancará mañana, y que podría finalizar en la misma jornada, estarán presentes, además de Mariana Gómez, la imputada, entre cinco y siete testigos, según indicaron fuentes judiciales.



LEÉ TAMBIÉN: " Besazo" contra la homofobia frente a Tribunales



El debate oral y público que, según indicaron fuentes judiciales, podría extenderse tan sólo una jornada, comenzará a desarrollarse mañana a partir de las 9 en el cuarto piso de la sede judicial ubicada en la calle Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta.



Mariana Gómez, de Mar del Plata, y Rocío Girat, de Olavarría, se conocieron en 2014 en un canal de televisión, cuando ambas concurrieron a dar su testimonio público acerca de los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores por parte de familiares y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.

LEÉ TAMBIÉN: Procesan a la chica que besó a su novia en Constitución



Rocío Girat es hija del ex oficial de la Armada Marcelo Girat, quien, según denunció la joven, abusó sexualmente de ella desde los 13 hasta los 17 años en su casa y, también, en la Base Naval de Mar del Plata.



En tanto Mariana Gómez sufrió abusos de parte de su padrastro y su abuelastro, Guillermo y Osvaldo Sosa, ambos, al igual que Marcelo Girat, condenados por esos hechos pero sin prisión efectiva.



En mayo de 2016 ambas se casaron en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde ya vivían juntas desde hacía un tiempo.