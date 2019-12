De esta manera se anunció en la estación Constitución el conflicto en el servicio.

"Servicio interrumpido por manifestación en zona de vías por personas ajenas a la empresa", decía el cartel principal de la estación Constitución minutos antes de cerrar sus puertas.



De esta manera, miles de personas sufren el corte del servicio realizado por ex trabajadores que piden su reincorporación y llevan adelante esta protesta como lo hacen cada jueves desde hace tres semanas.



Muchos de los usuarios afectados, de inmediato buscaron transportes alternativos para regresar a sus hogares.



Según pudo averiguar cronica.com.ar el reclamo es para "reforzar el pedido que no fue oido y porque falleció un compañero que no recibió las prestaciones de salud, ya que no tenía obra social".



En tanto, ya hay dos cuadras de cola en las afueras de la estación de gente que intenta tomarse un colectivo.



Por último, el Roca funciona con servicios limitados: Temperley - Korn / Ezeiza / Bosques; Quilmes - Bosques; Quilmes - La Plata Servicio INTERRUMPIDO desde Plaza C.