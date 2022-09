Son muchas las personas que se ilusionan con la idea de completar el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 antes de su comienzo el 20 de noviembre. Resulta muy entretenido principalmente para los nenes, que se las ingenian para conseguir a todos los jugadores y alentar a la Selección de su país.

Sin embargo, en ocasiones resulta difícil conseguir a Lionel Messi y a otros integrantes del equipo, ya sea por la falta de figuritas, el cansancio de los kiosqueros o por las insólitas sumas de dinero que piden algunos a cambio de una figurita del 10 argentino.

Esta vez, fue Pedro Maron quien buscó la manera de tener su propio álbum. Se trata de un nene brasilero que se hizo viral en las redes sociales por su conmovedora historia. Además, explicó cómo hace para completar la colección, ya que no puede realizarlo de la manera convencional.

Cuál es la historia de Pedro, el nene de Brasil que adaptó el álbum del Mundial al sistema braille

Tiene 11 años y es ciego de nacimiento. Para poder tener el álbum del Mundial como todos sus compañeros del colegio, lo adaptó al sistema braille. Su padre subió un video a la cuenta de Instagram de Pedro "peumaron", donde se lo ve explicando cómo lo utiliza.

El nene es fanático del fútbol y ya en el Mundial del 2018 tenía la ilusión de coleccionar las figuritas. Esta vez, se animó a crear un ingenioso método para poder entenderlo y jugar con sus amigos. "Como hay mucha gente preguntando, voy a mostrar un paso a paso de cómo hago para adaptarlo", expresa Pedro en un video antes de mostrar los materiales necesarios para hacerlo.

"El álbum del Mundial de Qatar tiene unas páginas de la 1 a la 20 y él sabe que cada página tiene 20 calcomanías, es más fácil para él ubicarlas", afirmó el padre. Sin embargo, aseguró que todavía "no tiene lo más importante para él, la gran emoción es abrir el paquete y saber si la figurita está ahí o no". A pesar de que la adaptación le facilita su uso, necesita la ayuda de personas adultas.

La historia llegó a todo el mundo y generó mucha repercusión en las redes sociales, a tal punto que los medios del país anfitrión desean entrevistarlo: "No sé cómo llegó a Qatar, fuimos contactados en Instagram y luego Pedro concedió una entrevista. Si nos dan la oportunidad de presenciar la Copa del Mundo, la aceptamos, Pedro se muere por ir. No hablo mucho con él sobre eso porque no quiero tener expectativas, pero le gusta mucho el fútbol", aseguró su padre.