Artemis II regresa a la Tierra: ¿A qué hora está previsto el amerizaje de la nave Orión?

La misión Artemis II afronta su etapa más crítica y desafiante, con el retorno a la Tierra de la nave Orión, cuyo amerizaje está previsto para las 21.07 de Argentina, según informó la NASA.

Para eso, tendrá que atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora y enfrentar temperaturas cercanas a los 2.700 °C , en medio de la cual se deberán realizar maniobras que casi no admiten errores para poder posarse en el océano Pacífico.

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La cápsula Orión se desplaza de regreso tras completar una travesía de más de 1.100.000 kilómetros alrededor de la Luna, superando de esa manera la distancia alcanzada por misiones previas con tripulación.

Detalles de la crítica secuencia final

Los astronautas Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch fueron los primeros en rodear el satélite natural de la Tierra en más de 50 años.

Y ahora se preparan para enfrentar un descenso que casi no admite errores, ya que la secuencia final demanda que la nave ingrese a la atmósfera con un ángulo de -5,8° respecto del horizonte.

Los astronautas Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch fueron los primeros en rodear la Luna en más de 50 años.

El margen de tolerancia es mínimo, debido a que una inclinación demasiado plana provocaría que la cápsula rebotara, mientras que un ángulo muy empinado elevaría el estrés térmico y mecánico, poniendo de esa forma en riesgo la vida de la tripulación y la integridad de la nave, consignaron especialistas citados por medios internacionales.

La operación de descenso empieza con la separación del módulo de servicio, que expone el escudo térmico de Orión, en tanto que los motores de control de reacción alinean la cápsula para enfrentar la atmósfera.

La nave, en ese instante, se debe sumergir en el aire a más de 40.000 kilómetros por hora, una velocidad que sería suficiente para cruzar el planeta en menos de una hora, según explicaron fuentes de la NASA.

La fricción genera un plasma incandescente en torno a la nave, con temperaturas que rozan los 2.700 °C , lo que bloquea las comunicaciones con el control de la misión durante varios minutos críticos.