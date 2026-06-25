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Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
IMÁGENES SENSIBLES

Gritos desesperados, "cadenas humanas" y fuertes emociones: videos del rescate de sobrevivientes en Venezuela

El país caribeño vivió escenas de tensión tras los dos terremotos de gran magnitud que dejaron más de 164 muertos.

Francisco Nutti
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Después de que dos terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieran Venezuela y dejara al menos 164 fallecidos, además de miles de heridos, salieron a la luz una serie de videos que demuestran la brutalidad de lo acontecido. 

En las imágenes, que tomaron notoriedad en las redes sociales, se pueden apreciar desde postales desgarradoras y derrumbes de edificios hasta cadenas humanas y gritos desesperados

En Altamira, al este de Caracas, un joven fue rescatado con vida de entre los escombros de un edificio colapsado, en medio de los aplausos y gritos de alivio de cientos de vecinos que presenciaron el operativo. 

Al mismo tiempo, ambulancias, bomberos y patrullas policiales se desplegaron en la zona de desastre para asistir a los afectados. El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó que 22 personas fueron rescatadas con vida y que cayeron cuatro edificios.

En tanto en la ciudad de Caraballeda, estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se sumaron a colaborar y lograron rescatar con vida a Álvaro, un joven que estaba atrapado entre las estructuras y vigas colapsadas de un restaurante.

Mientras los equipos de rescate avanzan, los familiares de los residentes de los edificios derrumbados se agolpan en busca de información, muchos de ellos entre la desesperación y los pedidos de ser trasladados a clínicas para saber si sus allegados figuran entre los heridos.

Las plazas y los espacios públicos, lo más elegido para resguardarse

Decenas de personas pasaron la noche en plazas cercanas. Las farmacias que trabajan las 24 horas registraron largas filas, y muchos esperaron para comprar comida en comercios callejeros.

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