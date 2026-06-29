Horror en Alemania: un ataque a tiros dejó cinco muertos en un centro para menores

Cinco personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas este lunes durante un tiroteo en un centro de ayuda para menores de la ciudad de Stade, en el norte de Alemania. Tras el ataque, la Policía detuvo a dos sospechosos, entre ellos el presunto autor de los disparos.

Alrededor de las 12:15 (09:15 en Argentina), las autoridades confirmaron que "ya no existe peligro para la población". Al mismo tiempo, se puso en marcha una investigación para esclarecer el motivo del hecho.

En un comunicado posterior, la fuerza ratificó que "se produjeron homicidios con múltiples víctimas en una instalación de bienestar juvenil", una información que luego fue replicada por medios alemanes como NDR y NTV.

El operativo de seguridad movilizó a un importante despliegue de efectivos, ambulancias y equipos de emergencia en la calle Dankerstrasse, donde funciona el establecimiento.

La zona permaneció acordonada durante varias horas, mientras helicópteros sobrevolaban el lugar para colaborar con las tareas de asistencia e investigación.

El centro donde ocurrió el ataque brinda asistencia social y cuenta con un espacio de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños de hasta seis años.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron las identidades de las víctimas, del presunto autor de los disparos ni del segundo detenido. La Policía sigue trabajando en el lugar mientras avanza con la recolección de pruebas.

Por el momento no fueron difundidas las identidades ni de las víctimas ni de los agresores del tiroteo en Alemania (NEWS5 vía REUTERS).

Por la cantidad de víctimas, el episodio ya es considerado uno de los ataques armados más graves registrados en la historia reciente de Alemania. El hecho volvió a poner el foco sobre la seguridad en un país que posee una de las legislaciones más estrictas de Europa en materia de control de armas.

Entre otras exigencias, la normativa alemana establece que toda persona menor de 25 años debe aprobar una evaluación psiquiátrica antes de obtener una licencia para portar armas de fuego, por lo que este tipo de tiroteos masivos son poco frecuentes en el país.