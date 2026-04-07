Atacaron con bombas la isla de Kharg, centro de la industria petrolera de Irán

Medios iraníes denunciaron que una serie de explosiones impactaron en la isla de Kharg, que es el principal centro de exportación de crudo de Irán, tras un ataque de Estados Unidos.

La agencia de noticias estatal Mehr y el canal qatarí Al Araby confirmaron las detonaciones en la isla, que proprociona cerca el 90% de las exportaciones de petróleo de la República Islámica.

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El medio Axios, citando a un alto funcionario estadounidense no identificado, confirmó que los ataques fueron llevados a cabo por Estados Unidos.

Según el reporte fue golpeada únicamente la infraestructura militar de la isla, dejando intacta la infraestructura de procesamiento o las terminales de carga.

Ataque a poco de vencer el ultimátum



El ataque tuvo lugar en momentos de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de tomar el control de la isla para asegurar los recursos petroleros de la región, y a horas de que venciera el ultimatum del mandatario para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Lo cierto, es que Kharg es considerada una pieza importante para la economía de Irán, debido a que su ubicación en aguas profundas permite el atraque de los superpetroleros más grandes del mundo, una capacidad de la que carecen los puertos menos profundos de la costa continental iraní.

Anteriores ataques a Kharg



El ataque de este martes no es el primero en la zona este año, ya que el 13 de marzo, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra objetivos militares en Kharg, aunque evitaron deliberadamente golpear las instalaciones petroleras para prevenir un desastre ambiental y económico de escala global. Trump afirmó en ese entonces que los objetivos militares fueron "totalmente obliterados".

Sin embargo, los movimientos recientes sugieren la preparación para una operación de mayor envergadura. La llegada al Oriente Medio del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio que transporta a unos 3.500 marines y marineros, alimentó las advertencias de Teherán sobre una posible invasión terrestre.