Máxima tensión en Bagdad: un ataque con drones golpeó un hotel de lujo

Este lunes se reportó un ataque con dron contra un hotel ubicado en el centro de Bagdad, capital de Irak, en una zona que alberga embajadas, sedes diplomáticas y edificios gubernamentales.

El artefacto impactó contra el techo del Hotel Royal Tulip Al-Rasheed, situado dentro de la fuertemente custodiada Zona Verde, según la prensa local.

De acuerdo con los primeros reportes, el dron golpeó un piso superior del edificio, lo que provocó una fuerte explosión seguida de un incendio visible desde distintos puntos del área. Tras el impacto, se activaron sirenas de alarma en la zona, incluso en la cercana Embajada de Estados Unidos en Bagdad.

Hasta el momento no se registraron víctimas fatales ni heridos confirmados. En el hotel funciona la Misión Asesora de la Unión Europea en Irak, además de otras instalaciones vinculadas a representaciones diplomáticas.

La llamada Zona Verde, ubicada en el centro de Bagdad, concentra edificios clave del gobierno iraquí, el parlamento y varias misiones diplomáticas extranjeras, incluida la embajada estadounidense.

En los últimos años, este sector fuertemente protegido ha sido blanco recurrente de ataques con cohetes y morteros.

No hay reivindicación oficial inmediata, pero podría ser parte de una arremetida de las milicias pro-iraníes visto como represalias por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas semanas se registró un ataque a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, a bases norteamericanas como Victory Base cerca del aeropuerto de Bagdad, y otros hoteles en Erbil que alojan personal estadounidense.