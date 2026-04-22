Murió Dave Mason, legendario guitarrista y miembro de Traffic

El universo de la música recibió la noticia de la muerte del músico británico Dave Mason, figura clave del rock de finales de los años 60 y miembro fundador de la banda Traffic, que falleció a los 79 años el lunes pasado tras complicaciones en su estado de salud.

El reconocido artista tuvo una extensa carrera marcada por la innovación sonora y colaboraciones de primer nivel, de hecho, su capacidad como guitarrista y compositor le llevó también a colaborar con grandes nombres de la música, como Jimi Hendrix, George Harrison y Eric Clapton.

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Nacido en 1946 en la ciudad inglesa de Worcester, Mason fue uno de los pilares de la banda Traffic junto a Steve Winwood, participando en la creación de algunos de los álbumes más influyentes del rock psicodélico y progresivo.

Aunque su paso por la banda fue intermitente, su huella quedó marcada con composiciones como "Feelin' Alright", tema que alcanzó fama mundial tras ser versionado por numerosos artistas, entre ellos Joe Cocker.

Importante carrera como solista





Más allá de su participación en Traffic, Mason desarrolló una sólida carrera en solitario, con discos destacados como "Alone Together" (1970), considerado uno de los trabajos más representativos de su estilo, que combinaba rock, folk y blues.

A lo largo de su trayectoria, Mason fue reconocido por su versatilidad y por una forma de entender la música que trascendía géneros. En 2004, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Traffic, consolidando su legado dentro de la historia del género.

Dave Mason ingresó al Salón de la Fama en 2004 (Archivo).

Además de su paso por Traffic, Dave Mason también formó parte de Delaney & Bonnie and Friends, el colectivo liderado por Delaney y Bonnie Bramlett, con el que giró a finales de los años 60 en una etapa especialmente prolífica.

En ese entorno coincidió con figuras como Eric Clapton, participando en una formación que funcionó como semillero de grandes talentos del rock y el blues, y que contribuyó a consolidar su reputación como guitarrista versátil y músico de enorme sensibilidad.

Éxito en la década de 1970





En su carrera en solitario, Mason alcanzó uno de sus mayores éxitos con la canción "We Just Disagree", publicada en 1977 dentro del álbum "Let It Flow".

El tema, de tono melódico y reflexión sobre una ruptura sin conflicto, se convirtió en su mayor hit en listas, consolidando su faceta más accesible y popular y ampliando su reconocimiento más allá del circuito del rock clásico.



