Murió un actor de "El Chavo del 8" que interpretó dos recordados papeles en la famosa serie

La "vecindad del Chavo" se quedó sin otro de sus integrantes, ya que se informó la muerte de Ricardo de Pascual (85) a causa del EPOC que sufría desde hacía tiempo, y que fuera uno de los actores de la reconocida serie mexicana además de poseer una extensa carrera en el espectáculo local.

El artista había interpretado dos papeles en la famosa serie de Roberto Gómez Bolaños, ya que primero protagonizó al Señor Calvillo, el hombre calvo que quiso comprarle la vecindad al Señor Barriga, y luego se puso en la piel de Señor Hurtado, un ladrón del condominio.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D", escribió en las redes el Grupo Chespirito para despedirlo.

"No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias", dijo en alguna nota.

Ricardo de Pascual interpretó al Señor Calvillo en "El Chavo del 8" (Archivo).

Pese a las complicaciones respiratorias, el actor jamás evaluó la posibilidad de abandonar los escenarios: "Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar".

Los personajes de la serie que murieron





El primero en dejar la vecindad fue Ramón Valdés, en 1988 a raíz de un cáncer de estómago, y luego le siguió Angelines Fernández, la entrañable "Bruja del 71".

Años después fue Chespirito quien dejó un vacío enorme entre sus fanáticos, mientras que en 2016 Rubén Aguirre sufrió complicaciones mientras cursaba una neumonía. Otros personajes que ya no están son Malicha, Godinez, Jaimito el cartero y Paty.



