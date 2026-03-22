Netanyahu visitó la bombardeada ciudad de Arad y aseguró: "Estamos aplastando al enemigo"

El primer ministro de Benjamín Netanyahu visitó este domingo la ciudad israelí de Arad, que fue alcanzada por un misil durante la noche del sábado en el marco de la creciente confrontación entre Israel y Irán. Desde el lugar del impacto, el mandatario afirmó que su país está "aplastando al enemigo" y sostuvo que las fuerzas israelíes están "ganando esta batalla".



El ataque en una zona urbana del sur del país dejó más de 60 personas heridas, entre ellas, una decena en estado grave, al menos. Durante su recorrido por el área afectada, rodeado de restos del edificio destruido, Netanyahu aseguró que la ausencia de víctimas fatales fue un milagro.

El jefe de gobierno destacó que el saldo podría haber sido mucho peor si los habitantes no hubieran seguido los protocolos de seguridad. En ese sentido, insistió en que los ciudadanos deben acudir a los refugios cuando suenan las sirenas y mantener la disciplina en medio del conflicto.

Netanyahu visitó la ciudad de Arad, bombardeada por Irán (@IsraeliPM).

"En las últimas 48 horas, Irán atacó una zona civil", afirmó Netanyahu mientras señalaba los escombros del lugar. "Lo están usando como arma de asesinato masivo. Por suerte, nadie murió, pero fue solo suerte", añadió.

El primer ministro también mencionó el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental contra la base militar británico-estadounidense de Diego García, en el océano Índico, y aseguró que ese episodio demuestra que Teherán posee capacidades militares superiores a lo que se creía.

"Dispararon un misil balístico intercontinental a Diego García. Son 4.000 kilómetros. Lo vengo advirtiendo: ahora tienen la capacidad de llegar profundamente a Europa", sostuvo.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today, at the site of the missile hit in Dimona:



"If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization, and the enemy and the danger to the entire world. You got it in the last 48 hours. https://t.co/IZoJ1snuSw pic.twitter.com/dziq31IGBH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026

En la misma línea, Netanyahu advirtió que las acciones iraníes no solo representan una amenaza para Israel. "Están poniendo a todos en su mira. Están cortando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero", afirmó, en alusión al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz.

Por último, el dirigente israelí llamó a otros países a involucrarse con mayor firmeza frente a la escalada. "Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen", señaló, y remarcó que algunos gobiernos ya comenzaron a alinearse con la postura de Israel y de Estados Unidos, aunque consideró que todavía "se necesita más".