Irán volvió a atacar a Israel: hay 15 nuevos heridos y suman más de 300 en menos de 24 horas

La escalada bélica entre Irán e Israel volvió a intensificarse este domingo con una nueva ola de ataques que dejó al menos 15 heridos adicionales y elevó a más de 300 el número total de personas afectadas en menos de un día.



De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de Israel, el saldo acumulado de las últimas 24 horas asciende a un muerto y 303 heridos, en medio de una ofensiva que incluyó misiles lanzados tanto desde territorio iraní como por milicias de Hezbollah desde Líbano.

Uno de los episodios más graves se produjo en Tel Aviv, donde un misil balístico equipado con una ojiva de bomba de racimo explotó sobre la ciudad y dispersó múltiples submuniciones en una amplia área urbana. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) confirmó que atendió a 15 personas heridas, en su mayoría con lesiones leves.

7 de los afectados debieron ser trasladados al Hospital Tel Aviv Sourasky (Ichilov). Según informó el centro médico, cuatro de ellos permanecían en estado moderado. El caso más delicado corresponde a un hombre de 53 años que sufrió el impacto de la onda expansiva del misil en la ciudad.

Además, otros 14 heridos fueron derivados a distintos hospitales y se encontraban fuera de peligro, de acuerdo con el parte difundido por los equipos de emergencia.

Así quedó un barrio en Tel Aviv tras el ataque con una bomba de racimo por parte de Irán (Reuters).

Brutales ataques en menos de 24 horas

La nueva ofensiva se produjo después de una jornada de ataques cruzados que comenzó el sábado por la tarde. El incremento de las hostilidades fue interpretado como una represalia directa tras un bombardeo estadounidense contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz Nuclear Facility, en territorio iraní.

Horas más tarde, ya entrada la noche, Teherán lanzó un ataque de gran escala contra la ciudad de Dimona -donde se ubican las principales instalaciones nucleares israelíes- y también contra Arad, en el sur del país.

Según informaron las Fuerzas Armadas israelíes, varios misiles impactaron en esas zonas, lo que evidenciaría una falla en los sistemas de defensa aérea. Las autoridades militares indicaron que se abrió una investigación para determinar por qué las baterías antimisiles no lograron interceptar el proyectil balístico que cayó en Dimona. Aunque se activó una respuesta defensiva, no fue suficiente para neutralizar el ataque.