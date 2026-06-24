Nene de 12 años murió al ser arrastrado tres kilómetros por delincuentes que robaron el auto de su familia

La comunidad chilena no sale de su conmoción por la muerte de un niño de 12 años, quien fue arrastrado tres kilómetros por delincuentes que le robaron el auto a su familia, que regresaba desde la Argentina. En tanto, horas más tarde, tres de los integrantes de la banda fueron detenidos.

Fuentes chilenas informaron que el trágico episodio ocurrió en la colectora de la Ruta 5 Sur a la altura de calle General Urrutia, en el sector Catemito de la comuna de San Bernardo. La familia, de origen argentino-chileno, se dirigía hacia la comuna de Puente Alto.

Los informes indican que la víctima viajaba junto a su familia, cuando fueron abordados por al menos cuatro delincuentes, quienes los encerraron y los intimidaron para quitarles el automóvil.

Tres delincuentes fueron detenidos por Carabineros (Bío Bío Chile).

La banda portaba armas cortopunzantes, con las que intimidaron a las víctimas y las obligaron a descender. Al iniciar la huida con el automóvil robado, el niño no alcanzó a escapar y quedó atrapado con el cinturón de seguridad.

Un registro de una cámara de seguridad de una estación de servicio captó a los miembros de la misma banda cometiendo un robo, poco antes del hecho que terminó con la vida del nene.

Según las imágenes, un grupo de cinco sujetos abordó al playero de la estación ubicada en calle Eyzaguirre para robarle sus pertenencias y dinero en efectivo, intimidándolo con lo que parece ser un arma blanca. Lo mismo hicieron con el conductor de una SUV blanca, que estaba en el lugar esperando por cargar combustible.

Arrastrado por varios kilómetros





Según el fiscal Juan Carlos Hidalgo, la víctima fue arrastrada por kilómetros hasta el sector de avenida Portales con Leonardo da Vinci, donde el vehículo fue abandonado, y debido a las graves lesiones sufridas, el niño murió.

"Probablemente, el menor quiso liberarse o bajar del vehículo (...) quedando enredado en el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue arrastrado por varios kilómetros", aseveró.

El investigador agregó que los autores robaron otro automóvil minutos antes del trágico hecho, en un servicentro también en San Bernardo, y sería ese vehículo el utilizado para realizar la situación, por lo que se indaga que la banda se encontraba realizando un tour delictual en la comuna.

Según información constatada por Radio Bío Bío, el padre y su hijo viajaron a Argentina con el fin de pasar el Día del Padre con otros hijos del progenitor, quien vive en Chile hace muchos años.

Detención de tres delincuentes

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, junto con Carabineros, informaron que horas más tarde, se detuvo a tres de los cinco presuntamente implicados en la muerte del niño.

La indagatoria está a cargo del fiscal Leonardo Tapia, y las detenciones se produjeron luego que durante todo el día los sospechosos fueran buscados: tienen, 17, 18 y 20 años; vestían ropa deportiva oscura y tapaban sus cabezas con gorras.

"No vamos a parar hasta encontrar a quienes integran esta banda", dijo el general director de Carabineros, Marcelo Araya, en una conferencia de prensa. Y agregó que, según antecedentes policiales, el grupo no solo participó en el hecho en el que falleció el niño, sino también "han cometido una serie de otros delitos".

"Es preferible que se entreguen, porque hechos tan lamentables como estos no pueden volver a ocurrir. Estamos todos trabajando orientados a dar paz y seguridad. Pero estos delincuentes -adolescentes, niños, como quieran llamarlos- no merecen andar en las calles ni provocar tanto dolor", dijo Araya.