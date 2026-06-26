Pánico en China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing

Una avioneta impactó contra la imponente Torre CITIC de Beijing y provocó pánico en China tras el brutal estruendo y una espectacular caída de escombros desde las alturas.

Investigadores descartaron un atentado, mientras los Bomberos acudieron rápidamente al lugar para coordinar la evacuación de la zona.

Hasta el momento se desconoce el número preciso de fallecidos, aunque el piloto sería la única víctima.

Según trascendió, la aeronave era un Sunward SA 60L Aurora perteneciente a la firma local Shuangyue General Aviation y había despegado desde el Aeropuerto de Shifosi para una operación en solitario. El piloto, que murió en el acto tras el impacto, experimentó un desvío severo de su ruta planificada antes del siniestro.

Pocos minutos después de la colisión, las brigadas de emergencia ordenaron la evacuación inmediata de los 109 pisos del inmueble, también conocido popularmente como China Zun.

Aislaron el perímetro donde cayeron los escombros

Las fuerzas de seguridad bloquearon de inmediato los accesos terrestres y establecieron perímetros estrictos para controlar la situación en el epicentro empresarial.

La severidad del golpe destruyó múltiples paneles vidriados en los sectores superiores del coloso de 528 metros de altura, dejando daños estructurales visibles en su fachada exterior.

El estabilizador de cola del monomotor se desprendió por completo y se precipitó hacia la calzada, dañando vehículos de transporte público que circulaban en la base.