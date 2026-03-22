Represalias: Israel intensificó los ataques sobre El Líbano y abatió a combatientes de Hamas y de Hezbollah

Las fuerzas armadas de Israel intensificaron en las últimas horas sus operaciones militares sobre territorio del Líbano, en una escalada que incluyó la confirmación de la muerte de un alto integrante de Hamas y de varios combatientes de Hezbollah.

Según un comunicado conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel, el operativo derivó en la muerte de Walid Muhammad Dib, señalado como una figura clave dentro de la estructura financiera de Hamas en el Líbano.

De acuerdo con las autoridades israelíes, el dirigente cumplía funciones vinculadas al financiamiento y la coordinación de acciones armadas en la región.

Fuentes oficiales indicaron que Dib se encargaba de canalizar recursos hacia distintas células de Hamas tanto en el Líbano como en otros países, además de participar en el reclutamiento de operativos y en la planificación de actividades desde Siria y territorio libanés.

En paralelo, el Ejército israelí informó que nueve miembros de Hezbollah murieron durante incursiones en el sur del Líbano. En esos operativos, las tropas también habrían hallado importantes arsenales que incluían cohetes, armas de fuego y municiones.

Un video difundido por las autoridades militares mostró el momento en que integrantes de la Unidad de Recopilación 869 detectaron a varios hombres armados aproximándose a una zona donde operaban fuerzas israelíes. Según el parte oficial, las tropas en tierra abrieron fuego mientras la Fuerza Aérea ejecutó ataques coordinados, lo que resultó en la muerte de los sospechosos.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este domingo una aceleración en las acciones destinadas a destruir viviendas en aldeas del sur del Líbano, así como la demolición de puentes sobre el río Litani que, según sostuvo, serían utilizados para actividades vinculadas a Hezbollah.

En ese contexto, comenzaron a circular imágenes de un bombardeo sobre el puente de Qasmiya, una infraestructura estratégica ubicada en el sur del país. El ataque sería parte de una ofensiva orientada a interrumpir las rutas de abastecimiento del grupo chiita.

Ante este escenario, el Ejército libanés confirmó la evacuación de sus posiciones en la zona de Qasmiya, próxima a la autopista de Borj Rahal y la carretera costera. La decisión, indicaron fuentes oficiales, respondió a advertencias directas emitidas por Israel sobre posibles ataques en el área.