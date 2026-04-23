Tiroteo en un shopping de Louisiana deja un muerto y cinco heridos

Dos grupos se enfrentaron a tiros en el patio de comidas del Mall of Louisiana, en Baton Rouge, dejando un muerto, cinco heridos y cinco arrestados.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles, cuando ambos bandos discutieron y abrieron fuego en el lugar.

El jefe de Policía, TJ Morse, confirmó a la prensa de Estados Unidos el saldo y pidió a los testigos que aporten videos del hecho. "No hay ninguna amenaza conocida para el público general", aclaró.

La policía había informado inicialmente 10 heridos, cifra que corrigió horas después.

Es el segundo episodio de violencia armada en Louisiana esta semana. Un padre mató a tiros a ocho niños , entre ellos, siete de sus hijos, en un ataque perpetrado contra su familia el domingo por la mañana.

El operativo y la reacción de las autoridades

Decenas de patrullas respondieron al llamado. Agentes con chalecos antibalas tomaron posición en el estacionamiento mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

El alcalde Sid Edwards fue contundente: "Si va a actuar de esta manera en Baton Rouge, si va a hacer estas cosas, será detenido".

El gobernador Jeff Landry también se pronunció y aconsejó al público evitar la zona.

Tiroteo dentro del shopping

Lindsay Kahn, portavoz del Mall of Louisiana, calificó la jornada como "terrorífica" para todos los presentes.

Desire Batton, empleada de una tienda de ropa del lugar, contó que ella y sus compañeras se escondieron dentro del local. "Nos escondimos ahí hasta que llegó la policía por nosotras", dijo. "Fue una terrible experiencia".

Un empleado de WBRZ-TV también estaba entre los clientes que fueron llevados a un área segura. Afuera, la policía escoltaba a las personas hasta sus autos.