Violento asalto en Río de Janeiro: motochorros golpearon a un turista argentino hasta desmayarlo

Un turista argentino fue víctima de un violento asalto en Río de Janeiro, donde tres motochorros lo atacaron en plena vía pública hasta dejarlo inconsciente tras una brutal golpiza.

El episodio ocurrió el lunes en la avenida Lúcio Costa, en Barra da Tijuca, una zona reconocida por su afluencia turística y movimiento constante.

Los ladrones visualizando a la víctima.

De acuerdo con los reportes, los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas y sorprendieron a la víctima en la vía pública.

El hombre intentó resistirse al robo y escapar corriendo hacia la ciclovía, pero no logró evitar la agresión. Como consecuencia de los golpes, perdió el conocimiento y quedó tendido en el lugar.

Los atacantes lo arrojaron al suelo y continuaron golpeándolo con patadas en la espalda, la cabeza y el rostro.

El turista argentino escapando de los ladrones.

Si bien el argentino quedó inconsciente, no trascendieron detalles sobre lesiones de gravedad ni sobre una eventual internación.

Tras el hecho, las autoridades locales iniciaron un operativo para dar con los responsables del ataque. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones.

Según indicaron medios locales, la víctima optó por no radicar la denuncia ante la policía brasileña.

Barra da Tijuca, uno de los sectores más visitados de la ciudad, combina playas, amplias avenidas y edificios modernos. Sin embargo, continúa siendo escenario frecuente de robos a turistas, en especial bajo la modalidad de motochorros.

Este tipo de hechos violentos representa una problemática recurrente en Río de Janeiro y genera preocupación entre los visitantes extranjeros.