Empleada administrativa ganó más de $68 millones en la Poceada Chaqueña: cuáles fueron los números de la suerte

Una empleada administrativa de Charata se convirtió en millonaria al acertar los cinco números de la Lotería Poceada Chaqueña en el sorteo N.° 2292 del sábado 11 de abril. Fue la única ganadora y se llevó $68.464.847.

La flamante ganadora había apostado por una jugada automática y los números ganadores fueron 19, 51, 53, 64 y 73. El ticket fue registrado en la Sub-Agencia 639/04.

Esta apostadora se acercó en las últimas horas a retirar su premio, pero evitó dar detalles sobre el destino que tiene previsto para utilizar su nueva fortuna.

Otros dos ganadores se repartieron más de $60 millones

La racha de premios importantes no se limitó a este sorteo. Días antes, en el sorteo 2291 del 9 de abril, otros dos apostadores lograron los cinco aciertos y se repartieron más de $60 millones.

Uno de los ganadores fue un vecino de Resistencia, quien jugó de manera manual en la Agencia 630 con los números 06, 25, 34, 59 y 65. El otro afortunado, un docente de Tres Isletas, eligió una jugada automática que incluyó los números 06, 25, 34, 37 y 40.

Los tres apostadores que retiraron sus premios.

Cómo funciona la Poceada Chaqueña

El juego, administrado por la Lotería Chaqueña, consiste en elegir cinco números de dos cifras, desde el 00 hasta el 99. Los resultados se determinan en base a los primeros diez números del extracto oficial de la quiniela.

Los apostadores pueden realizar una jugada manual, en la que elijan sus números de la suerte, o una jugada automática en la que sean asignados al azar. Los sorteos se realizan tres veces por semana -martes, jueves y sábados a las 21.00- y cada jugada tiene un costo de $1.000.

Los premios se distribuyen de la siguiente manera: