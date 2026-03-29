Heredó los números que usaba su papá para jugar a la Lotería, apostó a la suerte y ganó una millonada: "Fue una conexión"

Un hombre decidió retomar una vieja costumbre familiar al reencontrarse con los números que su padre utilizaba para jugar a la lotería. Lo que comenzó como un gesto cargado de nostalgia terminó en un episodio de alegría y celebración, ya que el afortunado pudo ganar una suma millonaria.

El protagonista es Sean Hayes, de 56 años, quien aseguró que su victoria no solo representa un giro económico importante, sino también un vínculo emocional profundo con su padre, fallecido años atrás.

Según relató a la Lotería Nacional de Reino Unido, el premio llegó gracias a una combinación de números que habían sido elegidos mucho tiempo antes por su familiar.

Encontró los números que su padre fallecido usaba en la Quiniela, los jugó y ganó un premio millonario

Todo comenzó tras el fallecimiento de su padre, cuando Hayes heredó algunas de sus pertenencias. Entre ellas, encontró un cuaderno en el que estaban anotados los números que solía jugar en la lotería. Durante un tiempo, decidió continuar con esa tradición y apostaba semanalmente con esa misma combinación.

Sin embargo, con el paso de los años, el cuaderno se perdió y la costumbre quedó en el olvido. Fue recién tiempo después, cerca de las fiestas de fin de año en 2025, cuando volvió a encontrarlo y decidió retomar ese hábito.

"Después de que mi padre falleció, jugaba los números cada semana, pero luego perdí el cuaderno", explicó. "Lo encontré otra vez hace poco y decidí empezar a jugarlos de nuevo, y así fue como gané".

Para Hayes, el significado de lo ocurrido trasciende lo económico. "Pensar que mi padre eligió estos números hace tantos años, antes de morir, es simplemente increíble", expresó emocionado.

Sean Hayes empezó a jugar a la lotería con los números que usaba su padre y terminó ganando una fortuna que le permitirá comprar una casa junto a su esposa. (Foto: Lotería Nacional de Reino Unido).

De dónde es el ganador y cuánto dinero obtuvo

El ganador es oriundo de Witney, en Oxfordshire, Reino Unido, y obtuvo un premio cercano a los 1,27 millones de dólares en el sorteo de The National Lottery.

El momento en el que se enteró del resultado también quedó grabado en su memoria. Se encontraba en un pub junto a su esposa, disfrutando de una salida tranquila, cuando decidió revisar los números del sorteo.

Al ver que coincidían, no pudo creerlo. "El lugar tenía muy mala señal porque es un edificio antiguo de los Cotswolds", relató. "Tuve que moverme desesperadamente por el pub para conseguir cobertura y poder llamar".

Finalmente, logró comunicarse y confirmar lo que parecía imposible. "Fue absolutamente increíble, un momento que nunca olvidaré", recordó. "Esa noche tomamos algunas copas extra para celebrar".

¿Qué hará con el dinero?

Más allá del monto, Hayes insiste en que el premio tiene un valor emocional. "Es una conexión realmente bonita con la memoria de mi padre", afirmó.

En cuanto al destino del dinero, explicó que su principal objetivo es dejar de alquilar y comprar una vivienda junto a su esposa. "Poder comprar nuestra propia casa después de tantos años alquilando será algo maravilloso", señaló. "Nos encantaría un lugar con jardín".

"Estoy muy agradecido con mi padre por haber elegido estos números. Este dinero realmente hará una diferencia en nuestras vidas", concluyó.