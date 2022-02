Una vez más TikTok vuelve a sorprender a sus seguidores con un extraño hecho paranormal. Como es muy común, la app viraliza constantemente videos que impactan a los usuarios y causan escalofríos e incluso terror.

Esta vez se trata de un "pasajero insusual". En el video se ve a un taxista cumpliendo su trabajo, va haciendo su recorrido por las calles de Japón. Es de noche y pareciera no ir nadie con él, pero de un momento a otro se ve algo extraño detrás de él.

.

Aparece una mujer en el asiento de atrás. Su silueta aparece y desaparece rápidamente, ¿será un fantasma?

El supuesto fantasma que apareció en el taxi

El video fue compartido por @intrusiones, pero no se logra ver con claridad quién viaja junto al hombre. Pareciera ser una mujer de pelo largo, pero no hay más descripciones que estas. Este hecho generó inquietud en los seguidores que no entienden cómo pudo aparecer "de la nada" esa pasajera.

Otro hecho paranormal

La misma cuenta de TikTok compartió otro video en el que la situación es rara. El contenido es del 21 de octubre del año pasado en Estados Unidos, "he grabado a esta mujer espeluznante", comienza el clip.

En el video se ve a una mujer en el edificio de en frente. Está parada en las escaleras mirando por la ventana. Lo extraño es que ella "no vive ahí", dijo el usuario.

.

Tres días después, el chico volvió a grabar la situación "porque sigo asustado". La mujer ya no estaba. Además, él afirma que no está loco, "nadie me cree, nadie es capaz de verlo y eso es muy raro".

La explicación del chico es que "los vecinos oyeron a alguien gritando insultos y amenazas" y la aparición de esta mujer le llamó la atención por lo que hace pensar que, al igual que el caso anterior, sea un fantasma, pero que muy pocos pueden verlo.

La mujer fantasmal que asustó a toda una familia