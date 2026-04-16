Su tío murió y a los pocos días registraron "un alma" divagando en su casa

Una cámara de seguridad, ubicada en el living de una casa vacía, registró el momento en el que una misteriosa figura blanca comenzó a desplazarse por el ambiente sin que hubiera presencia humana.

La secuencia quedó grabada automáticamente cuando se activó el sensor de movimiento del sistema de vigilancia. En las imágenes, que luego fueron difundidas en redes, se observa una especie de luz o forma difusa que recorre el comedor, generando sorpresa y múltiples interpretaciones.

El video fue publicado en TikTok por un usuario identificado como "jeanmoreno2301", quien explicó el contexto en el que ocurrió el episodio.

Las imágenes de la misteriosa figura que activó la cámara

En el video se puede ver con claridad cómo una luz blanca se desplaza por el comedor. No presenta una forma definida ni características humanas, lo que generó dudas entre quienes analizaron la grabación.

Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un insecto que pasó muy cerca de la lente de la cámara, lo que explicaría la apariencia difusa y el movimiento errático. Sin embargo, la explicación que acompañó la publicación sumó un elemento que profundizó el misterio.

"Siendo las 6:30 de hoy, llegó una alarma de movimiento de mi casa. Lo que logramos ver aún no lo podemos creer. A las 7:00 nos avisaron que mi tío acababa de fallecer", escribió el autor del video. En la misma línea, agregó: "Mi tío se despide de su casa".

A partir de ese relato, muchos comenzaron a vincular la aparición con una posible manifestación espiritual. En los comentarios, varios usuarios compartieron experiencias similares o interpretaciones relacionadas con la idea de despedidas tras la muerte.

"Somos energía, que nunca muere; vamos a otra dimensión"; "Cuando un familiar muere, la primera semana anda en los lugares que significaron mucho para ellos, recorren sus pasos"; "Son almas", fueron algunos de los comentarios que recibió el video, que superó los cuatro millones de reproducciones.