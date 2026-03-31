Una madre grabó a su hija hablando con el fantasma de otra nena

Una madre logró captar con su celular un inquietante momento paranormal: su pequeña hija interactuando con lo que, según parece, sería la presencia de otra nena fantasma.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando ambas se encontraban en su casa. Según relató la mujer, todo comenzó en una situación cotidiana: su hija le pidió leche y juntas se dirigieron hacia la cocina. Sin embargo, lo que parecía algo rutinario tomó un giro inesperado en cuestión de segundos.

La escena quedó grabada y muestra el instante preciso en el que la menor reacciona ante algo que no se ve en cámara.

Video: grabó a su hija pequeña hablando con un supuesto fantasma

Las imágenes fueron compartidas por la madre de la niña en su cuenta de TikTok, donde se la conoce como "Dianaestrada_9".

En el video se observa que, luego de levantarse para ir a buscar la mamadera con leche, la menor se adelanta y se dirige hacia la cocina, mientras la casa se encuentra a oscuras.

De manera repentina, la niña se detiene y comienza a saludar a alguien que no aparece en la grabación. La reacción sorprende a la madre, quien le pregunta en reiteradas ocasiones a quién está saludando.

"¿A quién le dices hola, hija? ¿A quién le dices hola?", se escucha decir a la mujer, visiblemente desconcertada. La pequeña responde de forma directa: "A ella", mientras vuelve a saludar y agrega "Hola, niña", como si estuviera interactuando con otra persona.

Tras ese intercambio, la situación escala en tensión. La madre, asustada por lo ocurrido, decide salir corriendo del lugar, mientras la menor permanece en otra parte de la casa. Segundos después, la grabación se corta abruptamente.

El video no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones. Como suele ocurrir con este tipo de contenido, las reacciones fueron diversas. Por un lado, hubo quienes interpretaron el hecho como una posible manifestación paranormal. Por otro lado, algunos usuarios cuestionaron la actitud de la madre, criticando que haya dejado sola a la niña tras la situación.