Los estudios sobre las muestras extraídas del cuerpo de la modelo y conductora Natacha Jaitt y los análisis toxicológicos de la sangre y orina de todas las personas que se hallaban en el salón de eventos "Xanadú", de Benavídez, donde murió el pasado sábado, comenzarán a realizarse el miércoles próximo en La Plata, informaron este jueves fuentes judiciales.



Con presencia de peritos del Ministerio Público Fiscal, los de parte y los fiscales que investigan el hecho, los estudios anatomopatológicos -sobre los tejidos y vísceras extraídas durante la autopsia- y toxicológicos comenzarán a las 11 en la sede de la Policía Científica de la capital bonaerense, detallaron las fuentes.



Mediante esos estudios, los pesquisas procurarán determinar con certeza la causa de la muerte de Jaitt, además de establecer si existen rastros genéticos de otras personas debajo de sus uñas o en la zona genital. De ser así, esas muestras serán luego enviadas a otro laboratorio para realizar los estudios de ADN comparativos de rigor, añadieron los informantes.

Los mismos voceros dijeron que aún no hay fecha definida para el análisis del teléfono de la modelo, secuestrado en el marco de la pesquisa, ya que se aguarda la designación de los peritos de parte especializados para luego dar inicio a esa diligencia.



Este miércoles, declaró ante los fiscales Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari la integrante del grupo de música Bandana Lissa Vera, amiga tanto de Jaitt como del empresario paraguayo detenido por falso testimonio en la causa, Raúl Velaztiqui Duarte, quien relató cuál era el vínculo entre ellos, sus proyectos laborales y los últimos encuentros que mantuvieron.



Tras esa diligencia, Vera dijo a la prensa que el nexo entre ellos dos (Jaitt y Velaztiqui) fue ella y que entre los tres, debido al aprecio que se tenían, planeaban realizar un evento gastronómico juntos.

"El vínculo afectivo, que los unió, fui yo, porque yo era amiga de los dos", explicó Vera, quien dijo que en distintos encuentros sociales entre los tres habían comenzado a idear "hacer un evento de bebidas, para comer" para gente de la edad de ellos.



La integrante de Bandana recordó que si bien hace bastante era amiga de Jaitt comenzaron a verse nuevamente cuando la modelo denunció en enero pasado que había sido violada y luego siguieron reuniéndose.



"Los invité a todos a mi cumpleaños -el 7 de febrero- y a partir de ahí se fue gestando cada reunión hasta la ultima, que fue el 22 de febrero, de la que yo no tenia conocimiento porque estuve muy dedicada a Bandana", recordó.



También dijo que volvieron a verse el 14 de febrero para festejar San Valentín con una cena en el bar La Tía Ñata, de Benavídez, donde, según la pesquisa, obtuvieron los datos para relacionarse con el dueño del salón de eventos Xanadú, Gustavo Rigoni.



"La idea era hacer cosas juntos, a partir de una amistad, era hacer algo con todo este patrimonio y conocimientos que tenemos y pasarla bien, salir adelante", continuó.



No obstante, Vera aclaró que no asistió esa noche a la reunión, de la que dijo que tampoco tuvo conocimiento previo, debido a sus compromisos musicales.



"Lo único que puedo decir es que Xanadú era una opción más de tantas para hacer esto que quería hacer Natacha, para lo cual era importante armar la estructura y para esto estaba Raúl (Velaztiqui)", concluyó.



Jaitt murió la madrugada del sábado último cuando fue con Velaztiqui a una reunión laboral en Xanadú, de la que participaron Rigoni; su amigo, Gaspar Esteban Fonolla (45); el vecino y amigo Gustavo Andrés Bartolín (44), alias "Voltio"; y la joven Luana Micalela Monsalvo (19).



En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y murió, de acuerdo a los resultados de la autopsia.



Su cuerpo desnudo fue encontrado cerca de las 2, sobre una cama que había en ese ese salón de eventos situado en Isla Verde al 600, de villa La Ñata, de Benavídez, partido de Tigre, con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.