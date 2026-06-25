Secuestran 25 armas y 6.700 municiones a un adolescente que planeaba atacar una escuela

Un adolescente de 16 años amenazó en redes sociales con llevar a cabo un ataque con armas de fuego en un colegio de La Plata. Durante el allanamiento a su domicilio, la Policía incautó un arsenal: tenía pistolas de diferentes calibres, escopetas y más de 6.700 municiones.

La Fiscalía que lleva adelante el caso, dispuso la imputación del menor y su padre por presunta intimidación pública, y se investiga si el hombre cuenta con las autorizaciones de tenencia legítima vigentes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

No obstante, ninguno de los dos quedó detenido. El expediente quedó bajo la órbita de la fiscal de menores Sabrina Cabrera, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.

Amenaza de ataque a una escuela: denuncia, investigación y allanamiento

El origen de la investigación data de mediados de mayo, cuando se registraron múltiples alertas similares a entidades educativas de varias jurisdicciones en todo el país.

Frente a las denuncias, los ministerios de Seguridad provinciales dispusieron la conformación de una mesa de análisis dedicada a evaluar riesgos de ataques en las escuelas, conformada por agentes de la Superintendencia de Cibercrimen y de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense.

Los especialistas en informática forense detectaron perfiles en redes sociales donde se exhibían videos de amenazas. En las grabaciones publicadas, el adolescente de La Plata aparecía ejecutando disparos en un polígono de tiro y exhibiendo armamento.Las tareas de inteligencia criminal y el rastreo de direcciones IP permitieron localizar la vivienda del imputado en la localidad de San Carlos, partido de La Plata.









La Justicia emitió una orden de allanamiento y durante la inspección a cargo de las fuerzas de seguridad bonaerenses se constató la presencia de 25 armas de fuego. El inventario incluyó pistolas semiautomáticas, revólveres, escopetas de carga tiro a tiro y carabinas de repetición.

Además, el decomiso de cartuchos sumó un volumen de 4.217 piezas de calibre de escopeta 12/70, junto a otras 2.487 municiones aptas para armas de puño y hombro.

También se secuestró una máquina destinada a la recarga doméstica de proyectiles, celulares y documentación.